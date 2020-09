Beklediğimiz külliyat elimizde!

Ruhlarımızı Tezyin Edecek

Yeni Asya Neşriyat, yediden yetmişe herkes Risale-i Nur okusun diye yeni tarz Risale-i Nur bastı elhamdülillah. Bu yeni tarzda, lügatçe kısmı yok. Metin, noktası virgülüne aynı. Yakında inşallah evimizin raflarını da, sehpalarını da, gözlerimizi de süsleyecek, gönüllerimizi, ruhlarımızı tezyin edecek. Yeni Asya Neşriyat yetkilileri zor şartlarda külliyat basmakla, doğrusu teşekkürü hak ettiler.

Ayet ve hadis meallerinin dipnot olarak verildiği 14 ciltlik Külliyat’ın kampanya fiyatı da çok uygun: Sadece 480 TL. Zaten de ilk günden itibaren okuyuculardan yoğun ilgi görmeye başladı.

Artık “Külliyatım yok!” dememize değmez. Uyugun fiyatıyla, kocaman, altı bin sayfadan fazla sayfasıyla yeni tanzim külliyat elimizin ulaşabildiği mesafede. Evimizde varsa, bir daha olsun! Evimizin fertleri sayısınca olsun.

Her ferdin, istediği her kitaba kolayca ulaşabileceği şekilde, kendisine ait rafta kendisine ait bir takım külliyatı bulunsun.

Her Ferdin Birer Takımı Olsun

Bu israf değildir. Anne, baba ve çocuklardan müteşekkil, fert sayısı mesela dört olan bir evde, dört takım külliyat çok değildir. Çocuklarımızın kendi adına birer takımı bulunmalıdır. Bu, kişiliklerinin şekillenmesi ve oturması için önemlidir.

Rafında kendine ait takımı bulunduğunda, bu takım, orada durduğu gibi durmaz, çocuğu okumaya motive eder. Çünkü kendi kitabından okuyacaktır. Kitabın arasına kendi koyduğu son yer işareti kendisine ait olacaktır. Başka birisi bu işareti bozmayacaktır. Kendi aldığı notlar, kendi sayfaları, kendi kitabı… Hep kendine mahsus olacaktır.

Çocuğumuzun kâmil bir vizyona, bir kimliğe, bir kişiliğe sahip olması için bunu önemseyelim. Kitabı kendine ait olsun, işaretleri kendine ait olsun, notları kendine ait olsun, tefekkürü kendine ait olsun. O kendi kitabını alsın, biz kendi kitabımızı alalım, evimizde günde yarım saat okuma saati yapalım. Günde yarım saat… Çok değil. Uygulanmaz bir zaman dilimi de değil. Ama emin olun günde yarım saat çok şeyi değiştirecektir. Ebeveyn olarak alamadığımız çok merhaleyi günde yarım saat okuma ile inşallah alabileceğiz.

Bunun için, gelin, evimizde her ferdin birer takımı olsun. Yeni Asya Neşriyat bu meseleyi öyle kolaylaştırmış ki, Allah razı olsun, öyle yüksek paralar ödemeye gerek kalmadan evimizde her ferde birer takım alma imkânını şimdi ayaklarımıza getirmiş oluyor.

Bu kampanya kaçırılmaz. Evimiz Cennetten bir köşe olacak inşallah!

Araştırmacılara Kolay Fırsat

Bir çift sözümüz de akademisyenlere, araştırmacılara, okuma âşıklarına, doğru bilgi arayıcılarına, meraklılarına, kirli bilgilerden kurtulmak isteyenlere olacak…

Said Nursi hakkında herkes bir şeyler mi söylüyor? Doğru bilgiye ulaşmak mı istiyorsunuz? Araştırma mı yapmak istiyorsunuz?

İşte size fırsat! Said Nursi ile kendi kitabı üzerinden, araya hiç kimseyi koymadan, doğrudan ona muhatap olarak okuyun. Yalan yanlış bilgileri doğru bilgilerle değiştirin. Said Nursi’yi eleştirecekseniz de, kendi kitabı üzerinden eleştirin.

İşte size fırsat! Önce külliyatını edinin. Said Nursi’nin kitapları öyle ulaşılmaz yerde değil şimdi! Size bir telefon kadar yakın, ödemesi de cebinize dost bir tarife içinde size sunuluyor. Buyurun, araştırmanızı ön yargılı ikinci el kitaplardan değil; doğrudan Said Nursi ile yüzleşerek yapın. Bütün merak ettiğiniz konuları, bütün eleştirilen konuları, doğrudan Said Nursi’nin kitapları ile muhatap olarak araştırın.

Eğer bunu yapmazsanız, Said Nursi’yi Said Nursi’den araştırma yolculuğuna çıkmazsanız, hakikat arayıcısı olamazsınız.

Said Nursi’nin kitaplarına ulaşmak belki bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi Yeni Asya bu kitaplara, gayet uygun bir fiyata ulaşmanızı sağlıyor. Kampanya bitmeden elinizi çabuk tutun. Bir hakikat deryasının kapısını siz de çalın!

Evinizde bir-iki takım varsa bile, en küçük bebeğinize kadar teberrüken birer hediyeniz olsun. İnanın bu hediye, aile içi huzurunuza bin huzur katacaktır.

Bu huzuru yuvalarımıza getirdiği için Yeni Asya Neşriyata tekrar teşekkürler...