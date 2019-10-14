"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 EKİM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Bu halimizde münakaşa eden haksızdır

Süleyman KÖSMENE
14 Ekim 2019, Pazartesi
SAKIN, SAKIN!

Akrepten yılandan kaçar gibi, münakaşa ve niza etmekten kaçınmalıyız.

Aziz Üstadımızın emridir bu.

“Sakın sakın münakaşa etmeyiniz; casus kulaklar istifade ederler. Haklı olsa, haksız olsa bu hâlimizde münakaşa eden haksızdır. Bir dirhem hakkı varsa, münakaşa ile bin dirhem bizlere zararı dokunabilir.”1

Münakaşa etme lüksümüz olmadığı gibi, tetik çekme lüksümüz hiç yoktur. Biz kardeşimize, kusuru olsa bile diken değil, kurşun değil, gül atan insanlarız!

Hizmet yükümüz ağırdır. Altında zayıf omuzumuzu ezecek, elimizi kıracak, belimizi bükecek derecede… Risale-i Nur hizmetinin bu gün devasa öyle bir tonajı var ki… Ne yapsak az gelir! Dünyayı da yapsak, devede kulak gelir! Ahireti de yapsak, künhüne yetişemeyiz! Bu yükü birlikte kaldıracak ne kadar insan kaynağımız varsa, hepsine ihtiyacımız vardır. Bir tane bile zayiat vermeye tahammülümüz yok, lüksümüz yok, hakkımız yok, haddimiz yok, vaktimiz yoktur. Aklımızı başımıza alalım!

Bu hizmetin münhasıran ne bana, ne sana ihtiyacı yoktur. Uhuvvet ve tesanüt hukukunu çiğnediğimiz an, Rabbim bu hizmeti –maazallah- omuzlarımızdan alır! Başka, ehil omuzlara koyar! “Allah bu dini bir recul-i facirin eliyle de kuvvetlendirir.” 2

Gam yok! Hizmet bize muhtaç değil!

Bir gam varsa, o benim mağrur nefsime aittir.

“Sen ey mağrur nefsim! Üzüm ağacına benzersin. Fahrlenme! Salkımları o ağaç kendi takmamış, başkası onları ona takmış. Müzekkâ olmadığın için, belki sen kendini o recül-i fâcir bilmelisin!” 3

İnsan kaynaklarımızı kardeşçe ve hâlisane ve muhabbet içinde istihdam etmeliyiz. Bu ağır yük ancak o zaman kaldırılabilir! Yoksa sınıfta kalırız! Tercih bizim!

FIRTINALARIN TEHACÜMÜ ZAMANINDA  

Aziz Üstadımız, fırtınaların tehacümü zamanında, mevcut deliklerin kapatılması gerekirken, içtihad namıyla yeni delikler açmanın dinde onarılmaz yaralar açacağı uyarısı yapıyor. Zor zamanları birlik beraberlik içinde dirayetle ve metanetle geçirdiğimiz şahs-ı manevîmizi kaygılandıracak, şevkini kıracak ve zaten de uyanık bulunan casus kulaklara ve fitneci odaklara malzeme verecek davranışlardan kaçınalım!

İHLâSIN İKİNCİ DÜSTURUNU UNUTMAYALIM  

“İkinci Düsturunuz, bu hizmet-i Kur’âniyede bulunan kardeşlerinizi tenkid etmemek ve onların üstünde faziletfüruşluk nev’inden gıbta damarını tahrik etmemektir.”

Adam gökten menzille inmez! Risale-i Nur’un dirayet, istikamet, feragat ve kanaat mesleğine sadık ve sebatkâr adam olmak, bu zamanda, ateşten gömlek giymek demektir!

Biz hâkim değil, hadimiz! Hükümdar değil, hizmetkârız! Şeyh değil, lider değil, önder değil; ders arkadaşıyız! Hizmet arkadaşıyız! Dâvâ arkadaşıyız! Yanlış mı?

Hiçbirimiz kusursuz değiliz! Yanlış mı?

Marifet, kusurları serişte etmek ve ortalığı inşikakla doldurmak değildir! Rabbim lütfetmiş, bu devasa, bu nevrimizi döndürecek hizmetleri, zayıf omuzlarımıza yüklemiştir! Bize, bu Rahmanî lütfun değerini bilmek yaraşır! Birbirimizi örseleyerek, zayıf omuzlarımızı çökertmenin âlemi yoktur! 

Zayıf omuzlarımız, hizmetten çöksün; ama inşikaktan, mübayenetten, kardeş kavgasından, nizadan çökmesin! Bize kavga yaraşmaz! Bize, birbirimizi, kusurlarımızdan dolayı itelemek, ötelemek, örselemek yaraşmaz!

Rehberimiz, İhlâs Risalesi’nin başında yer alan şu âyet-i celile olsun:

“Vela tenaze’û fetefşelû ve tezhebe rîhuküm”

(Nizâ’a düşmeyin. Sonra cesaretiniz kırılır ve gücünüz elden gider.) 4

Bize, her birimizin pozitif yanlarımızla oluşturduğumuz şu hizmet havuzunda, mahalden umumî şûrâya kadar meşveretlerimiz etrafında birbirimizle sımsıkı kenetlenmek yaraşır! Zındıka komiteleri ağzını açmış, aramızda bir inşikak olacak mı; ona bakıyor! Ağzının suyu akıyor!

Gelin, zındıka komitelerini değil, Üstadımızı sevindirelim!

Okunma Sayısı: 286
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tarihî tesbitler

    Tel Abyad da teröristlerden arındırıldı

    Hürriyetlerde de ilerlemeliyiz

    ‘Adalet’ sosyal medyada aranıyor

    'Ayn el-Arab'daki ABD'ye ait gözetleme noktası boşaltıldı'

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Japonya ve Kenya'ya başsağlığı mesajı

    Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı açık ara farkla Kays Said oldu

    İslâm, Endülüs’e barış ve huzur getirdi

    İnancımızın gereği adalettir

    "Kıbrıs Türk'ü Mehmetçik'in yanındadır"

    Beşinci gününde Barış Pınarı Harekatı hangi aşamada?

    Kritik M-4 kara yolunun kontrolü sağlandı

    Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan asker Onur Yavan ebediyete uğurlandı

    9 aylık Muhammed bebek terör saldırısı anında uyuyormuş

    Cizre, İdil, Silopi'nin 53 köyünde eğitime 3 gün ara

    Türkiye'den Avrupa'ya 'PKK'ya karşı tedbirleri artırın' çağrısı

    Fransa’da başörtüsü karşıtları yalnız kaldı

    Göçmen nüfusu 272 milyona ulaştı

    Hukuk fakültelerine hukukçu olmayan dekanlar

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Peş peşe gelen depremler ve korku
    Mehmet KARA

    EYT’liler kime inansın!
    Şükrü BULUT

    Berlin’in iki güzide evlâdı…
    Genel

    Tarihî tesbitler
    Faruk ÇAKIR

    Bindiği dalı kesen medya
    M. Latif SALİHOĞLU

    Özeleştiri ayıp değil, fazilettir
    Süleyman KÖSMENE

    Bu halimizde münakaşa eden haksızdır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Hizmetlere yoğunlaşmak
    Genel

    ‘Adalet’ sosyal medyada aranıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.