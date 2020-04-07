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7 NİSAN 2020 SALI - YIL: 51

Bugün beraatımızı alabilecek miyiz?

Süleyman KÖSMENE
07 Nisan 2020, Salı

Bütün Mesele Nedir?

Bir Batılı filozofun meşhur bir sözü var: “Olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele budur!” Biz bu sözü şöyle yorumlayalım: “Beratını almak veya almamak! İşte bütün mesele budur!”

Çünkü beraatımızı almadığımızda, işte 3-5 aydır görüyorsunuz, dünyada bile huzurumuz kaçıyor, sağlığımız bozuluyor.

Biz hepimiz aslında mahkemedeyiz. Yani hem imtihandayız, hem mahkemedeyiz. Eğer şu anki mahkemede yeterli hesap görülmezse, -yani günahımız, dünya musîbetlerinden daha büyük olursa- devamı yarın mahkeme-i kübrada gelecek.

Başımıza gelenler, elimizle yaptıklarımızın neticesi değil midir? Öyleyse şu an beşer olarak yaşadığımız virus salgını, kendi cürmümüzün geri tepmesinden başka bir şey olabilir mi? Rabbim bir an önce ders alarak ve şifa ile çıkmayı nasip etsin. Âmin. Günahlarımızı samimî biçimde itiraf etmemiz ve tövbe etmemiz gerekiyor.

İşte size bir tövbe imkânı…

Bu gece ve her gece Allah’ın bizden istediği, günahlarımızı itiraf etmek, tövbe etmek ve bunda samimî olmaktır.

Allah Bizi Seviyor

Beratımızı alıp almadığımızı bilmiyoruz. Bunu hiçbir zaman da bilmeyeceğiz. Mahkeme-i Kübra’dan geçmedikçe…

Ancak kesin bildiğimiz bir şey var: Allah bizi seviyor.

Çünkü sevmeseydi yaratmazdı. Sevmeseydi insan yapmazdı. Sevmeseydi Müslüman kılmazdı.

Bizim kusurlarımız çoktur. Günahlarımız denizlerin köpükleri kadar. Yanlışlarımız yüzümüzü kızartacak boyutta. Eğer affedilmezsek mahşere nasıl çıkarız?

Sevmeseydi bizim gibi günahkârı bağışlamak için fırsat kollar mıydı? Bize yığınla fırsat verir miydi? Bize mağfiret etmek için önümüze günleri ve geceleri serer miydi?

Belli ki bu fani dünyadan göçerken günahsız göçmemizi istiyor. Günahlarımızı burada dökmemizi istiyor. Baki âleme günahla geçmemizi istemiyor.

İşte bir Berat Gecesi: Arınma ve beratını alma gecesi! O’na dönelim ve arınalım!

Allah Bizi Affetmek İstiyor

Bildiğimiz kesin bir şey daha var: Allah bizi affetmek istiyor.

Bu sebeple Kitab-ı Mübin’inde aftan, tövbe etmekten, bağışlamaktan, mağfiretten çok bahsetmiştir. Bizi tövbe etmeye dâvet etmiştir. Bizi aslında özel gün ve gecede değil, nefes alıp verdiğimiz her an, yaşadığımız her an affetmek istediğini bildirmiştir.

Eğer hayatın gafleti içinde, af isteme fırsatı bulamamışsak, işte berat getiren bir gece! Berat Gecesi’ni fırsat olarak önümüze koymuştur. Elini kaldır ve arın! Elini kaldır ve günahlarını dök! Günahlarımızın dökülmesi için illa da virusun ciğerimize saplanmasını bekleme!

Bu gece, elini açanın bağışlanacağı müjdelenmiştir. Bu gece, yürekten bir “Allah!” diyenin bağışlanacağını bildirmiştir.

O bizi günahkâr görmek istemiyor. Bizi bağışlamak, arındırmak ve tertemiz yapmak istiyor. Yarattığı ilk gündeki gibi temiz olmamızı istiyor.

Musîbeti Tövbe İle Savabiliriz

Üstümüzde musîbetin kol gezdiği günlerden geçiyoruz. Bütün dünya insanı olarak, korku ve telâştan perişan olduk. Zerreden de küçük bir vürüse, yenik düştük. Ne gözle görülüyor, ne elle tutuluyor. Meğer Allah’ın ne görünmez, ne saldırgan orduları varmış! Biz dünyada keyfimize göre, zulmederek, çalıp çırparak yaşayacağımızı sanmıştık. Dünyada Allah’ın iradesi geçerli olduğunu, böylece öğrenmiş olduk. Ama telâşımız henüz geçmedi. Korkuyoruz.

Eğer virustan korktuğumuz kadar, Allah’tan korksaydık inanın günahlarımız dökülür giderdi. Dikkat ediyorsanız bu virüs, Müslüman memleketleri neredeyse pas geçiyor. Neden diye sormayacak mıyız? Bunu, şefkatli bir uyarı saymayacak mıyız?

Virustan kendimizi koruduğumuz kadar, günahlardan ve haramlardan korusaydık, inanın ahiretimizi kurtarmaktan başka, dünyamızı bile kurtarırdık. Bir temizlik, barış ve güzellikler medeniyeti kurabilirdik. Çünkü haramlardan korunmamız ve su ile temizliğe önem vermemiz bu virüsün Müslüman memleketlere girmesine mani olmuştur. Allah’a sonsuz şükür borçluyuz. Ahirette ateşten koruduğu gibi, yasaklarından kendini koruyanı dünyanın hastalıklarından da koruyor.

Berat Gecesi’nde beratımızı alabilecek miyiz?

Alacağız inşallah. Hiç endişeniz olmasın. Elinizi açın yeter! O bizi günahkâr bırakmaya razı olmaz! Siz ona yürüyerek gitseniz, O’nun size koşarak geldiğini göreceksiniz. Berat Geceniz mübarek olsun.

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