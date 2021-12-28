"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ARALIK 2021 SALI - YIL: 52

Geçmişle hesaplaşmak

Süleyman KÖSMENE
28 Aralık 2021, Salı
Büşra Nur: “Geçmişte işlediği günahından tövbe eden insanın, sürekli ‘keşke geçmişe dönebilsem o günahı işlememiş olsam’ diye düşünmesi doğru mudur?”

Tövbede Pişmanlık Unsuru

İnsanın kendi kendine, kendi geçmişindeki günahıyla harbî olarak hesaplaşması harika bir tövbe halidir. Tövbenin âlâsıdır. Tövbenin dibidir! Tövbenin nasuh olanıdır. Tövbe tam olarak da budur! Esasen Peygamber Efendimiz (asm), tövbeyi pişmanlıkla tarif ediyor: “Tövbe nedamettir.” 1 buyuruyor.

Tövbede pişmanlık unsuru olmalıdır ve şarttır. Tövbede pişmanlık, söz konusu günah ile ilgili olarak yaşanan derin üzüntü, kendi kendine derin yargılanma ve derin sorgulanma, vicdanın seni uyutmaması, uykunu kaçırması, “öyle olmasaydı şöyle olsaydı keşke” gibi seni kökünden sarsan serzenişlerdir… Günahtan duyulan derin mahcubiyet ve utanma hissidir. Günahtan kendini “ahmak, öküz, hayvan, kafasız, aptal, aşağılık” gibi taşlarla taşlamadır. Gözyaşı dökerek kendimizi mahlûkatın en hakiri, en aşağısı, en değersizi, en kemteri saymaktır. Bir Müslüman’ı incitmişsek “ne oldu yani, sen de şöyle şöyle yapmasaydın?” formatına girmeden, ince ve nazik davranarak, erinip özür dileyerek, helâllik isteme halidir.

Üstadımızın nefse taşlamalarına bir bakalım: “Riyâkâr nefsim!” 2, “tembel nefsim!” 3, “fahre meftun, şöhrete müptelâ, medhe düşkün, hodbinlikte bihemta sersem nefsim!” 4, “mağrur nefsim!” 5 

Resetleme Misali

Taşlama yaparken nefse haksızlık yaparak, faili olmadığı şeyleri de üzerine atmaya gerek yoktur. Nefsi sorgulamaya geçtiğimizde zaten yeterince günah buluruz. Kendi faili olduğumuz günahlarımız bize yeter. 

Nefsi böylesine günahta yalnız bırakıp taşladıktan ve günahtan pişmanlık duyarak tövbe ettikten sonra artık tekrar tekrar dönüp, “keşke geçmişe dönebilsem o günahı işlememiş olsam” dememize gerek kalmaz. Günahı işlemiş olmak evet bir utanç halidir. Fakat tövbe nasip olmak ve günahlarımızın silinmesi ile birlikte hayatımıza yeni bir sayfa açmak günahı bize unutturmaya yetecek büyük bir tecellidir.  

Bu yönüyle gerçek tövbe, bilgisayardaki resetleme tuşuna benzer. Bu tuşun görevi, bilgisayarı çeşitli bozukluklardan temizlemek ve yeni bir performansla yeniden kurmaktır. Nitekim Peygamber Efendimiz (asm), “Günahlarından tövbe eden, hiç günah işlememiş gibidir.” 6 buyurmuştur. Dolayısıyla günahtan tövbe ile resetlenen, tekrar tekrar “neden işlemiştim?” diyerek maziye dönmez.  

Eğer dönüyorsa dikkat etmek lâzım: Bu, şeytanın veya nefsimizin yeni ve gizli bir tuzağı olabilir! Nefsimizin, o çöplüklerde dolaştırarak tekrar bizi günaha sokma planı olabilir! 

Günahı Fırsata Çevirmeli

Rahmeti bize yaklaştıran günah, aslında tövbe ile fırsata dönmüştür. İrfan sahipleri bu sebeple, tövbeye götüren günahı, ucba ve riyaya götüren amelden hayırlı saymışlardır. Çünkü ucb ve riya olmaması şartıyla, amel salih olur. Ucb ve riya varsa ve kendimizi ucb ve riya kapanından kurtaramamışsak, salih amel, günahtan daha tehlikelidir. Çünkü içinde sinsice günahlar barındırıyor demektir. 

Ama tövbe-i nasuh denilen gerçek bir tövbede, sadece samimiyet ve içtenlik vardır, pişmanlık vardır, gözyaşı vardır. Ucb ve riya tövbenin semtine uğramaz. 

Bundandır ki, Cuma veya Kandil gecelerinde de olsa, dil ile adetten söylenip kalbe inmeyen sözler tövbe değildir. Tövbe için Kandil veya Cuma gecesini aramaya gerek yoktur. Allah için pişmanlığın gerçekleştiği noktada tövbe başlamıştır. Orası meyhane de olabilir! 

Artık bize bunu fırsat bilip tövbemizi tamamlamak düşer. “Hele şu da şöyle olsun da...” dediğimizde kaybetmiş olabiliriz. Bir daha ne Cuma gecesinde, ne Kandil gecesinde tövbe nasip olmayabilir! Bir daha o pişmanlığı yakalamak bize müyesser olmayabilir.  

O sebeple günahta pişmanlığı yakaladığımız anda tövbemizi yapalım. Ve günahtan Allah’a sığınalım. 

Dipnotlar:

1- İbn Mâce, Zühd, 30; Ahmed b. Hanbel, I, 376, 423. 2- Sözler. 3- Sözler, s. 229. 4- Sözler, s. 258. 5- Sözler, s. 535. 6- İbn Mâce, Zühd, 30; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, 10/150.

Okunma Sayısı: 225
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dini değerler iktidar hırsına kurban edilemez

    Birleştiğimiz nokta demokrasi

    Türkiye, bu gerilimden bıktı

    İnsani geçim için asgari 5303 TL lazım

    Mart’tan önce indirim olmaz

    '10 milyon kişi sağlık hizmetinden yararlanamayacak'

    Irak'ta tartışmalı seçim sonuçları kesinleşti

    İngiltere Brexit'in kötü gittiğini düşünüyor

    Beşiktaş 90. dakikada yıkıldı

    Sağlık Bakanlığı, Omicron varyantının görüldüğü illeri açıkladı

    'Omicron daha da yayılmadan tedbir alınmalı'

    Ekmek yediğimiz un bile dolarla

    'Enflasyon yüzde 50’yi bulacak'

    Devlet sosyal medyadan yönetilmez

    Yoksulluk sınırı 13 bin TL'yi geçti

    Nicolas Maduro İran'a gidecek

    İmamoğlu, Süleyman Soylu'yu istifaya davet etti

    İçişleri Bakanlığı'ndan İBB'ye özel teftiş

    Haftalık vaka sayısı açıklandı

    Çavuşoğlu: İlk toplantı Moskova'da yapılacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Erdoğan’ın son İsrail “açılım”ı
    Ahmet BATTAL

    Kur farkı korumalı TL mevduatı meselesi
    Cevher İLHAN

    Bu da fos çıkarsa…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şahısperestler, toptan satışa gelir
    Ali FERŞADOĞLU

    Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek ister misiniz?
    Faruk ÇAKIR

    Milleti faize boğmayın
    Osman ZENGİN

    Demirel ve Demirperde
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Geçmişle hesaplaşmak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.