"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 MAYIS 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Denge ve ölçü

Faruk RİFAİOĞLU
05 Mayıs 2025, Pazartesi
Lübbü [özü] bulmayan, kışır [kabuk] ile meşgul olur. Hakikati tanımayan hayalâta sapar. Sırat-ı müs- takîmi göremeyen, ifrat ve tefrite düşer. Muvazenesiz [dengesiz] ve mizansız [ölçüsüz] olan çok aldanır, aldatır. (Muhakemat, s. 46.)

Okuyup düşündükçe insanın ufkunu açan, ufkunu genişleten tespitlerdir bunlar. Halk Edebiyatı hocası olan Prof. Dr. Muhan Bali’yle sohbet ederken “Dikkat edin, etrafınızı gözlemleyin, dışı hoş olan insanların çoğunun içinin boş olduğunu görürsünüz.” demişti bir gün. 

Öğrencisi olarak hemen hocamızın söylediği sözü açayım da kimse alınmasın, gücenmesin. Üniversitedeyken şimdi birçoğu rahmetli olan hocalarımızın, büyüklerimizin nasihatlerini dikkatle dinlerdik.

“Kendimize bakmayalım mı, dışımızın hoş olmasının kime ne zararı?” var diyenlere, “Dışımızın hoş olması adına görüntümüze dikkat ederken denge ve ölçüyü kaçırmamak gerekir” anlamında söylemişti hocamız. 

Sıcak bir yaz dönemi önümüzde duruyor. Şu an pek çok kişinin şikâyet ettiği görüntüler var caddelerde. Moda(!) adı altında ahlâka mugayir kıyafetlerle gezmeye başladı gençler. Ekranların, sosyal medyanın durumunu zaten biliyorsunuz. Her türlü gayr-i meşruluk özendiriliyor. Çocuklarımızın işleri bizden daha zor. Allah yardımcıları olsun. 

Problemlerden biri de gençlerin bir hevesle yaptırdıkları dövme. İş sebebiyle ziyarete gittiğim, nispeten muhafazakâr olduğunu düşündüğüm birinin kollarında da kalın koyu şeritli dövmeyi görünce şaşırdım. Dövmelerin mürekkepleri Lenfoma kanserine sebep oluyor. Rabbimizin emanet olarak verdiği bedene, belirli bir süre sırf dikkatleri üzerine çekmek uğruna, hastalıkları davet ediyorlar.

Evet hemen her dönemde olduğu gibi normalin anormal sayıldığı günleri yaşıyoruz. Ama sakın canınız sıkılmasın. Çok güzel, aklı başında, yol yordam bilen bir nesil de mevcut... Okuma programları düzenleyen Kur’ân hafızları; Kur’ân’ın asrımızda yazılmış en güzel tefsirlerinden olan Risale-i Nurları idrak etmeye, hazmetmeye, yaşamaya ve yaşatmaya gayret eden bir nesil de geliyor ve bu bize ciddî anlamda umut veriyor. 

Hiç kimseden ümit kesmiyoruz. Her şeye Kadîr, her güzelliği biz kullarına bahşeden Rahîm ve Kerîm bir Rabbimiz var.

Bizler bir an önce toparlanacağımıza inanıyor, bu aşkla ve bu şevkle yaşıyoruz. Çünkü bizim her daim sağlam ve şuurlu bir gençliğe ihtiyacımız var ve o gençliğe inancımız tam.

Hatırlatma: Gazze’yi her vakit dualarımıza dahil etmeyi ihmal etmeyelim.           

 

Okunma Sayısı: 176
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Devlet üreticiye sahip çıksın

    Uzmanlar uyardı: Protein tozları ölümcül olabilir

    TBMM'deki milletvekili sayısı 592'ye düştü

    Yurt genelinde bahar rahmeti etkili olacak

    Kullandığı arşivleme uygulamasını İsrailli eski istihbaratçılar geliştirmiş

    Fransa’da Eyüp Sultan Camii açılıyor

    'Tarımda aracılar kazanıyor'

    Deprem sonrası arsa fiyatları tavan yaptı

    Meyve tarımını soğuk musibeti vurdu

    Özgür Özel'e yumruklu saldırı - Siyasiler saldırıya tepki gösterdi

    Filistin, tarihin en korkunç ve iğrenç "medya soykırımı"na da tanıklık ediyor

    Harvard Rektöründen Trump'a vergi muafiyeti tepkisi: "Yasa dışı" ve "üniversite için yıkıcı"

    Daha fazla savaş, daha fazla barışı getirmez

    Yurt dışı sitelerinden alışveriş yaparken dikkat!

    Sırrı Süreyya Önder vefat etti

    Volker Türk'ten Myanmar'daki insanlar için acil çağrı: Gıda, su, barınak, barış ve korumaya ihtiyacı var

    Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi

    Sarıyer'de çöken yol trafiğe kapatıldı - Doğal gaz akışını kesildi

    Pakistan: Güney Asya'da çatışma kimseye fayda sağlamaz

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Cinayetin istişaresi (!)
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni dönem, yeni hedefler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Dünya Dinsizliğinin Koordinasyon Merkezi olarak DAVOS
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Kuvvetinizi ihlâsta ve hakta bilmelisiniz
    İsmail TEZER

    Boykotun Bediüzzamancası -1
    Genel

    Devlet üreticiye sahip çıksın
    Genel

    Uzmanlar uyardı: Protein tozları ölümcül olabilir
    Süleyman KÖSMENE

    Kin ve nefret doğru bir tepki midir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.