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16 ARALIK 2022 CUMA - YIL: 53

İnsan hidayete nasıl erer?

Süleyman KÖSMENE
16 Aralık 2022, Cuma
Bilal Bey: “İnsan hidayete nasıl girer? Bazen çok gayretli ve çok çalışkan bir insana hidayet nasip olmuyor. Rabbimizin hikmetini nasıl anlayabiliriz?”

Allah Herkese Yakındır

Böyle uçlarda örneklik yoktur. Allah herkese yakındır ve herkese her an hidayet verebilecek durumdadır. Allah’ın adaleti, verdiği nimetlerden sorumlu tutar, vermediği nimetlerden sorumlu tutmaz. Allah (cc) –hâşâ- zalim değildir. İslam’ı yaşamayan hayırsız bir Müslüman, kıymetli bir iş yapmadan kıymetsiz işlerde ömrünü tüketmişse, -eğer Allah affetmezse- adalet odur ki, onun başı azaptan çok sıkıntıya girecektir. Neticeyi Allah bilir.

Çok gayretli bir kimse, hidayete ermemişse, çeşitli hikmetleri olabilir. En başta, ölmeden bir şey söylemek doğru olmaz. İçini de bilemeyiz. Öte yandan, belki doğruyu aramada samimi değil! Belki de başka bir hikmeti var.   

Bugün bir kimsenin İslam’dan haberdar olmaması mümkün mü? Haberdar olmuş, fakat ön yargılı davranmış, diğer dinlere verdiği tanıma fırsatını İslamiyet’e vermemiş, Allah’ın son dinini bilerek gündeminden çıkarmış bir kişiye, sadece yine dua edilebilir.   

Hidayet insana “cüz’-i ihtiyarının sarfından sonra Allah’ın verdiği bir nurdur.”1 Cüz’-i ihtiyarını sarf ederek, en doğru olanı bulacağım diye yola çıkan insan, Allah’ın inayetiyle en doğru olanı bulur ve hidayete erer. 

Kimse Başkasını Suçlamamalı  

Cüz’-i ihtiyarını hıyanette ve düşmanlıkta kullanan adam, hidayete eremez ise eğer, kendinden başka kimseyi suçlamaya hakkı yoktur.

Batıda İslam düşmanlığını bilinçli olarak daha yıkıcı yapmak için İslamiyet’i öğrenerek yetişen, müsteşrikler, yani oryantalistler vardır. Bunlardan mesela Risale-i Nur’da adı da geçen Doktor Dozy, amansız bir İslam düşmanı idi. Yazdığı “Essai sur l’histoire de l’Islamisme” (İslam Tarihi) adlı eseri Abdullah Cevdet tarafından 1907 yılında Türkçeye çevrilmiştir. Genç Cumhuriyetimizin aydınları, İslam dini hakkındaki akla ziyan yargılarını bu oryantalistten almışlardır.   

Arapları Osmanlılar aleyhinde kışkırtan İngiliz ajan Lawrens de İslamiyet’i çok iyi bilmekteydi. Yani bilmek yetmiyor!

Müsbet Örnekler de Var

Aslında Allah kime hidayet vereceğini çok iyi bilir. Merak etmeye hiç gerek yok. Bir niyet çoğu zaman yeterlidir! Biz bize düşen varsa ihmal etmeyelim, yeter. Yermuk savaşı esnasında Müslüman olan Rum komutan Georgeus, bu konuda ilginç bir örnektir. 

Ruhuna bir hidayet nuru düştü. Savaş çetin bir şekilde sürerken, Halid bin Velid’e yaklaşarak: “Ey Halid! Siz insanları neye davet ediyorsunuz?” diye sordu.

Halid bin Velid: “Allah’tan başka ilah olmadığına Hazret-i Muhammed’in (asm) Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna iman etmeye davet ediyoruz.” 

Georgeus: “Bu davete uyan sizin gibi Cennet’e ulaşır mı?”

Halid Bin Velid (ra): “Elbette!”

Georgeus şaşırdı: “Nasıl yani? Siz daha önce Müslüman oldunuz. Günahlarınız bağışlanmıştır.”

Halid Bin Velid (ra): “Fark etmez. İslam’a giren herkesin İslam’dan önceki bütün günahları bağışlanır.” Dedi.  

Georgeus hiç düşünmeden kararını verdi: “Ey Halid! Bana İslam’ı öğret!”

Bir yandan kılıç şakırtıları ortalığı inletiyordu. Halid bin Velid komutan Georgeus’u çadırına götürdü. Georgeus orada Müslüman oldu. Halid Ona abdest aldırdı. İki rekât namaz kıldırdı. Georgeus’un kıldığı bütün namaz bu iki rekât namazdır. Ardından Müslüman’ların safında savaştı. 

Komutanlarının Müslüman olduğunu öğrenen Rum askerler, Georgeus’u şehit ettiler.   

Dipnotlar:

1- İşaratü’l-İ’caz, s. 60

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