"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 EYLÜL 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Doğru yolda yol almak

Ali Rıza AYDIN
11 Eylül 2025, Perşembe
Kul olmak, kül olmak değil... Bilâkis, yaratılış maksadına aykırı davranışlardan uzak, Yaratanın buyruğu yönünde yol almaktır kulluk.

Dikenli arazide yürür gibi, yürümektir âdeta.

Dikkatli ve tedbirli!

Böyle bir yolda yürüyen kimse önce paçalarını sıvar, eteklerini çemrer ve ayaklar tek tek basar, basılacak yerlere.

Engeller, aşılmak; amaca ulaşmak içindir, daima. Yola çıkan yol alır. Alır almasına, ama tedbir de alır.

Nasıl ki seyahate gidecek olsak, ufakta olsa, bir hazırlık yaparız; bir parça da azık alırız yanımıza. Öyle ya, yol hâli bu.

Allah’tan korkan insan, O’nun (cc) korkusuyla dinin yasak ettiği şeylerden kaçınır, emirlerini tutar ve böylece, azabından korunmaya çalışır. Buna muvaffak olmak için de azamî gayreti gösterir.

Hiç kimsenin olmadığı, hiç kimsenin görmediği yerlerde olsa bile…

Mukadder olan ahiret yolculuğunda, işe yarayacak azık lâzım insana.

Rabbimiz, Kitabında; “Ey iman edenler! Ahiret için azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır”1 buyuruyor.

Risale-i Nur’da ise, “Bu zamanda tahribat ve menfî cereyan dehşetlendiği için, takva bu tahribata karşı en büyük esastır”2 cümlesiyle vaziyetin ehemmiyetine dikkat çekilmektedir. Bu davranış biçimi, doğru İslâm’ı ve İslâm’ın gerektirdiği doğruluğu yaşama azminde olan itaatkâr bir kulun pusulasıdır âdeta.

Bilinmeyen bir yolun, akıbeti meçhuldür!  

Enes’in (ra) rivayet ettiği bir hadis-i şeriflerinde, ümmetine rehber Peygamber Efendimiz (asm); “Kim ki dilinin, midesinin ve tenasül organının şerrinden korunmuşsa, Cennet ona vacip olur”3 diyor.

Her şeyin bir bedeli olduğu gibi, ahirette huzur bulmanın, rahat etmenin de bir bedeli var; o da Rabbimizin marziyatına uygun yaşamak, yaşlanmak; öyle de, dâr-ı ahiret yoluna revan olmak.

Çünkü, “Cennet ucuz değildir”4

Yani, bir muhterem ağabeyimizin, çiftliğinde misafir ettiği gençlerden sabah namazına kalkamayanlarına Karadeniz lehçesiyle söylediği gibi: “Yat aşağı, git Cennete(!)”

Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere; kul olmak, kül olmak değil ki! Rabbimiz bizi Cehennemde “kül” olsunlar diye yaratmamış. İtaatkâr kul olsunlar, Cennete kurulsunlar diye halketmiş.

Vaad-i İlâhî böyle.

Biraz gayret, biraz çaba Cennet için çok mudur?

Bunun için yapmamız gereken şey; dikenlere basmadan doğru yolda, yol almak.

Mesele, bu...

Dipnotlar:

1- Bakara Suresi: 197.

2- Kastamonu Lahikası, s. 110.

3- Camiü’s-Sağîr, 4: 1604 (Beyhakî’nin Şabü’l-İman’ından).

4- Sözler, s. 648.

Okunma Sayısı: 134
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Olumsuz hava koşulları nedeniyle Küresel Sumud filosu yarın yola çıkacak

    “İsrail ordusunun uzun kolu Orta Doğu’daki tüm düşmanlarımızın ellerini kesecek”

    Netanyahu, Katar'ı tehdit etti

    Küresel Sumud Filosu son hazırlıklarını yapıyor

    Polonya hava sahasını ihlal eden Rus İHA'ları için "İşte başlıyoruz" dedi

    İsrail ordusu, Katar'dan sonra Yemen'e saldırdı

    Bodrum'da da planlı su kesintilerine geçilecek

    İsrail'in Washington Büyükelçisi'nden Hamas liderlerine: "Bu sefer olmasa da gelecek seferde"

    Hamas'ın üst düzey isimlerine suikast düzenlendi

    Filo Gazze’ye müthiş umut oldu

    İngiltere şaşırtmadı: Soykırım var diyemeyiz

    OVP’de acı itiraf: Depreme ayrılan paralar harcanmadı

    Demokrasiye müdahale millete zarar verir

    Polonya hava sahasını defalarca ihlal eden Rus insansız hava araçlarını düşürdü

    "ABD, Karayipler'de benzeri görülmemiş bir askeri hareketlilik sergiliyor"

    İsrail Küresel Sumud Filosu'na yine saldırdı

    Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak

    Trump: İsrail'in Katar'a saldırı kararı tamamen Netanyahu'ya ait

    ‘Enflasyon tahmininde yanılmışız’ diye kandırıyorlar

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.