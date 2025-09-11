"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 EYLÜL 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Sabredenin mükâfatı Cennettir

İbrahim Günaydın
11 Eylül 2025, Perşembe
Vedûd olan Rabbimiz nimetlerle ve sağlıklı günlerle sınadığı yaptığı gibi, ölüm, hastalık ve musîbetlerle de imtihan eder. Gamlı ve kederli günlerle de imtihan yaparak sabır ve şükrümüze bakar.

Böyle acı ve kederli günlerde ve musibetin ilk ânında sabreder ve kadere teslim olursak, bunun mükâfatı Cennettir. Çünkü, “Kadere iman eden kederden kurtulur.” Her keder, bir kaderle takdir edilir.

Ebu Hüreyre’den (ra) rivayet edilen bir hadiste sevgili ve şefkatli Nebîmiz  (asm) şöyle buyurmuştur:

Allahu Teâlâ buyurur ki: “Mü’min kulumun dünyadaki ailesinden ana, baba, evlâd, kardeş, karı, koca gibi en sevdiği birisini elinden aldığımda, sonra o da benden ecrini istediğinde, benim katımda o kulumun mükâfatı ancak ve muhakkak Cennettir.” (Tec.Sar.Ter.c.12/2023)

Kur’ân ve sünnet gözlüğü ile baktığımızda her şey güzeldir. Kötü ve çirkin olan bir şey yoktur. Zâhirde üzüntülü ve gamlı da olsa, sonuç itibariyle güzeldir, ecirli ve sevaplıdır.

Ölüm, geçici bir ayrılıktır. Hâlık’ımızın kudret mu’cizesidir. Dostlara ve ahbablara kavuşmaktır. Bir şehirden başka bir şehre gitmek gibidir. Dünya ülkesinden Cennet ülkesine göç etmektir.

Hâdiselerin, olumlu, hayırlı ve güzel tarafına bakıp sabretmeli, şükretmeli ve teselli bulmalıyız. Ölümü ve sıkıntılı durumları sevmeli ve sevdirmeliyiz. sevinmeli ve sevindirmeliyiz.

Bediüzzaman Hazretleri de olaylara tevhid ve iman gözü ile bakıyor ve bizleri şöyle tesellî ediyor: “Birden sırr-ı tevhid imdadıma yetişti; perdeyi açtı. Hakikat-i hâlin yüzünü gösterdi: ‘Bak’ dedi! En evvel beni çok korkutan ölümün yüzüne baktım. Gördüm ki, ‘Ölüm, ehl-î îman için bir terhistir, ecel, terhis tezkeresidir. Bir tebdil-i mekândır. Bir hayat-ı bâkiyenin mukaddimesi ve kapısıdır. Zindan-ı dünyadan çıkmak ve bağıstan-ı cinana uçmaktır. Hizmetinin ücretini almak için huzur-u Rahmana girmeye bir nöbettir ve dâr-ı saadete gitmeye bir davettir’ diye kat’î anladığımdan, ölümü ve mevti sevmeye başladım.” (Şualar, s. 21)

İman, İslâm, ümit, Kur’ân ve sünnet üzere kalınız.

Okunma Sayısı: 124
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Olumsuz hava koşulları nedeniyle Küresel Sumud filosu yarın yola çıkacak

    “İsrail ordusunun uzun kolu Orta Doğu’daki tüm düşmanlarımızın ellerini kesecek”

    Netanyahu, Katar'ı tehdit etti

    Küresel Sumud Filosu son hazırlıklarını yapıyor

    Polonya hava sahasını ihlal eden Rus İHA'ları için "İşte başlıyoruz" dedi

    İsrail ordusu, Katar'dan sonra Yemen'e saldırdı

    Bodrum'da da planlı su kesintilerine geçilecek

    İsrail'in Washington Büyükelçisi'nden Hamas liderlerine: "Bu sefer olmasa da gelecek seferde"

    Hamas'ın üst düzey isimlerine suikast düzenlendi

    Filo Gazze’ye müthiş umut oldu

    İngiltere şaşırtmadı: Soykırım var diyemeyiz

    OVP’de acı itiraf: Depreme ayrılan paralar harcanmadı

    Demokrasiye müdahale millete zarar verir

    Polonya hava sahasını defalarca ihlal eden Rus insansız hava araçlarını düşürdü

    "ABD, Karayipler'de benzeri görülmemiş bir askeri hareketlilik sergiliyor"

    İsrail Küresel Sumud Filosu'na yine saldırdı

    Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak

    Trump: İsrail'in Katar'a saldırı kararı tamamen Netanyahu'ya ait

    ‘Enflasyon tahmininde yanılmışız’ diye kandırıyorlar

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.