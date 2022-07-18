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18 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

İsimler, resimleri temsil eder

Süleyman KÖSMENE
18 Temmuz 2022, Pazartesi
Fikret Çalışkan: Bakara Suresinde, “Yoksa siz, ‘İbrahim de, İsmail de, İshak da, Yakub ile Yakuboğulları da Yahudi, ya da Hıristiyan idiler” mi diyorsunuz? De ki: “Sizler mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı?”1 buyurulur. Yahudilik de, Hıristiyanlık da Allah’ın dinleri değil mi?”

Peygamberler Arasında Ayırım Yapmayız

Müslümanların söylemesi gereken sözü Kur’ân şöyle ifade ediyor: “Deyin ki: Biz Allah’a ve bize indirilene; kezâ İbrâhim, İsmâil, İshak, Yakub ve torunlarına indirilenlere; yine Mûsâ ve Îsâ’ya verilenlere ve bütün peygamberlere rableri tarafından gönderilenlere inandık. Onlar arasında ayırım yapmayız.”2

Kur’ân hak söylüyor. Yahudi ve Hıristiyanlar ise boş iddialar peşindeler. Bütün peygamberler Allah’ın elçileridirler. Her peygambere gelen din en saf haliyle, bozulmamış biçimiyle Allah’ın dinidir. Adı İslam’dır veya Hanif’tir. 

Kur’ân şu ayetlerde bu meseleye son noktayı koyuyor: “Senden önce hiçbir resul göndermedik ki ona: ‘Benden başka ilah yoktur; şu halde bana kulluk edin.’ diye vahyetmiş olmayalım.”3 “Allah, sizi hem daha önce, hem de bu Kur’an’da Müslüman diye isimlendirdi.”4 “İbrahim, ne Yahudi, ne de Hristiyan idi; fakat o, hanif bir Müslüman idi.”5

Bu ayetlerden anlaşılan önceki peygamberler de Müslüman’dı. Hiç şüphesiz Hazret-i Musa da, Hazret-i İsa da (as) Yahudi veya Hıristiyan değil, Müslüman’dı.

Yahudilik İsmi  

Yahudilik Hazret-i Yakub’un (as) on iki oğlundan dördüncüsü olan Yahuda’ya nispet edilerek türetilmiş bir isimdir. Yahuda Hazret-i Yusuf’u (as) kuyuya atan kardeşlerdendir. İlginç değil mi; Hazret-i Musa’nın (as) dinine bir isim bulunacaksa neden Hazret-i Yusuf’a (as) ihanet eden ve onu kuyuya atan bir zatın ismi verilsin ki? 

Zaten Yahudilik de bir din ismi değil, başlangıçta Yahuda soyuna mensup olanlara verilen bir isimdi, bir boy ismi, bir kabile ismi idi. Hazret-i Musa’dan (as) en az yedi yüz sene sonra her nasılsa Hazret-i Musa’nın (as) dininin adı olmuştur. İsrail soyuna Yahudi soyu, bu soyun dini inançlarına da Yahudilik denmiştir. Ve Allah’ın dini olmaktan çıkmıştır.

Hıristiyanlık İsmi

Hıristiyanlığın da benzer macerası vardır. Öncelikle, Hazret-i İsa’dan önce yaşamış olan Hazret-i İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a (as) Hiristiyan demek tarihe aykırıdır. Çünkü Hazret-i İsa’ya (as) bile kendi döneminde, doğduğu köye nispetle “Nasıralı” denmiştir, inananlarına “İsevî”, “Nasranî”, “Nasarâ” veya “Nasıralılar” denmiştir.6  

Hıristiyan kelimesi ise, Hazret-i İsa’dan (as) asırlarca sonra, Hazret-i İsa’ya (as) inanan Antakya halkı için kullanılmıştır. Antakya halkı Hazret-i İsa’ya mesih manasında “Khristos” demiş, inananlarına da “mesihe bağlı” manasında Khristianos demiştir. Khristianos Roma döneminde bozulmuş, Allah’ın dini olmaktan çıkmıştır. Bu din, dilimize Hıristiyan olarak girmiştir. 

Dolayısıyla Yahudilik Hazret-i Musa’ya (as) gelen dinin adı olmadığı gibi, Hıristiyanlık da Hazret-i İsa’ya (as) gelen dinin adı değildir. Her iki peygambere de gelen dinin adı, Kur’ân’ın ifade ettiği gibi İslam’dır. 

Demek Yahudilik ve Hıristiyanlık bozuk sistemlerin adıdır; Allah’ın gönderdiği dinlerin adı değildir.

Dipnotlar:

1- Bakara Suresi: 140., 2- Bakara Suresi: 136., 3- Enbiya Suresi: 25., 4- Hac Suresi: 78., 5- Âl-i İmran Suresi: 67., 6- Mektubat, s. 200.

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