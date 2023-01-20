"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 OCAK 2023 CUMA - YIL: 53

Kalbin ilhama mazhar olması

Süleyman KÖSMENE
20 Ocak 2023, Cuma
Ayşegül Hanım: “Bediüzzaman, “Batın-ı kalp ayine-i Samed’dir” diyor. Bu sözü açıklar mısınız?”

Emir Komuta Merkezi

Kalp iç duygularımızın merkezidir. Ruhumuzu ve duygularımızı yöneten emir komuta zincirinin başıdır. Aklımız dâhil bütün duygularımız kalpten gelen emir zincirine göre hareket ediyor. 

Kur’ân, Allah’ın kalbe olan yakınlığını, nazarını ve müdahalesini, “Allah, kişi ile kalbi arasına girer.”1 Ayetiyle ilan ediyor. Peygamber Efendimiz (asm) da bu ayeti, “Rahmân’ın iki parmağı arasında olmayan bir kalp yoktur.”2 Hadisiyle veya “Ben yere göğe sığmadım; mü’min kulumun kalbine sığdım” hadis-i kutsisiyle tefsir ediyor.  

Bedîüzzaman hazretleri, bir Rabbânî latîfe olduğunu bildirdiği bu kumandanda, hislerin ve duyguların mazharına “vicdan”, fikirlerin aynasına da “dimağ”, yani “akıl” diyor. Üstad hazretlerine göre, latîfe-i Rabbâniye olan kalbin insanın mâneviyâtına yaptığı hizmet, çam kozalağı kadar bir cisimden ibaret olan beden kalbinin bedene yaptığı hizmet gibidir. Nasıl ki bedenin bütün birimlerine hayat ırmağını kalp pompalıyor ve gönderiyor, maddî hayat onun işlemesiyle ayakta duruyor, sustuğu zaman ceset sağlığını yitiriyor ise; latîfe-i Rabbâniye olan mânevî kalp de ruhani duygularımızın tamamını hakiki bir hayat nuru ile canlandırıyor.3 

İşte bu ruhanî kalp, imanın mahalli, yeri ve makamıdır. 

Kalbin Dairesi

Kalp tek başına hareket etmeyip; akıl, ruh, sır, nefis gibi manevi merkezleri de kendisiyle birlikte ibadete ve Allah’a kulluğa sevk etmeyi başarırsa, dairesini genişletmiş olur. Bu durumdaki kalp, kendisi bir kumandan olur; tüm diğer manevi merkezlere kumanda eder, talimat gönderir, onları sevk ve idare eder, onları yönlendirir ve onlarla birlikte manevi maksadına kahramanlar gibi yürür.4

İşte böyle bir kalbin manevi gözü açıktır, basireti uyanıktır, feraseti yüksektir, alıcısı güçlüdür. Çünkü tüm duyguları ile birlikte bir manevi kuvvet merkezi haline gelmiştir. Allah’tan ilham alır, gelen ilhamları denetler, yanlışları ayıklar ve şeytandan gelen vesveseleri kalbine almaz, aklı kontrol eder, kendisi kontrolden çıkmaz, Allah’ın Samed ayinesi olduğunu bu birliktelikle gösterir ve Allah’ın tecellisine ve feyzine mazhar olur. 

İhtar ve ilham kalbe gelir. Çünkü kumandan kalptir. Risâle-i Nûr’un alt yapısında, böyle bir mazhariyet vardır. 

Kalbin Sahibini Kınaması

Kalp kötü niyetleri ve kirli düşünceleri içine almaz. Kötü niyetler ve kirli düşünceler hareket emrini nefisten alır. Eğer kalp değerli latifeleriyle kötü niyetlere ve kirli düşüncelere dur diyemez ise (zayıf düşerse), kötü düşünceler su yüzüne çıkar ve gerçekleşir. 

Bu durumda kişi günahkâr olur. Kalp de vicdan eliyle kişiyi kınar ve döver. Çünkü kalp Samed ayinesi olduğu için içinde yanlışı barındırmaz ve yanlışı sevmez.

Çünkü kalp zevale mahkûm fani güzellikleri sevmez ve sevemez. Ağır gelir, istiskal eder, reddeder.5 Ebedî güzellikleri ve ebedî güzelliklere vesile olan amelleri ve güzel ahlâkı ise sever.6 Bu nedenle kalp güzel ahlâktan hoşlanır; çirkin ahlâkta ise bir yargıç gibi insafsızca kişiyi yargılar. 

Çünkü kalbin içi Allah’ın ayinesidir, Allah’a mahsustur7, hakka açılan bir penceredir.8  

Dipnotlar:

1- Enfal Sûresi, 8/24 2- K. Sitte, 6002

3- İşârâtü’l-İ’câz, s. 78 4- Sözler, s. 486

5- Sözler, s. 322 6- Sözler, s. 195

7- Sözler, s. 584 8- Şualar, s. 113

Okunma Sayısı: 201
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    14 Mayıs’ın asıl sahibi Altılı Masa’da

    Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi

    Süt alarmla peynir dilimle

    Seçim kazanacağınız herhangi bir denklem kalmadı

    Bozdağ’a göre Erdoğan’ın adaylığının önünde engel yokmuş

    Halk ekonomik gidişattan endişeli

    Milleti 28 Şubat aktörlerine mahkum ettiniz

    İSKİ’den su tasarrufu çağrısı

    Brezilya'daki tarihi Kongre baskınıyla ilgili 140 kişi için süresiz gözaltı kararı

    Peru'daki protestolarda ölü sayısı 53'e yükseldi

    Lübnan'da yeni cumhurbaşkanı seçilemiyor

    Somali "yıkıcı kıtlık" tehlikesiyle karşı karşıya

    Hükümlünün annesinin cenazesine katılmasına izin verilmemesiyle ilgili hak ihlali kararı

    Sinan Ateş cinayeti hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

    Ermenistan'da askeri birlikte yangın çıktı: 15 asker öldü, 3 asker ağır yaralandı

    Kazakistan’da erken seçim 19 Mart'ta yapılacak

    Yarıyıl tatili yarın başlıyor

    MB politika faizini yüzde 9'da sabit tuttu

    Başbakan Ardern, görevinden ayrılacağını açıkladı: "Artık bu işin hakkını verecek kadar yeterli olmadığımı biliyorum''

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    14 Mayıs: 1950’den 2023’e
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Takdir, tebrik, tevazu…
    Genel

    14 Mayıs’ın asıl sahibi Altılı Masa’da
    Süleyman KÖSMENE

    Kalbin ilhama mazhar olması
    Cevher İLHAN

    “Başörtüsü istismarı” boşa çıkarılmalı
    İbrahim ERSOYLU

    Millet İttifakı ve DP
    İbrahim Aktaşcı

    Millî Şefin spesiyali
    Risale-i Nur'dan

    Kuvvet, Meclis elinde olmalı
    Ali FERŞADOĞLU

    İslamın ölçü ve prensiplerine uymak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.