"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Kötülük gördüğümüzde ne yapmalıyız?

Süleyman KÖSMENE
07 Haziran 2023, Çarşamba
Selahattin Bey: “Kötülüğe karşı iyilik yapma emri var. Peki, bir delikten iki defa ısırılmaz hakikati de var. Keza kötülüğe karşı en azından buğz etmek de var. Bu emirleri nasıl birleştirelim?”

İyiliğin En Güzeli

Ayetlere bakalım:

1-“İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü iyiliğin en güzeli ile sav. Bir de bakarsın ki sana düşman olan, candan bir dost oluverir.”1 “Resulullah (asm) buyurdular ki: “Sakın sizden kimse kararsız olup da: “Ben de insanlar gibiyim, eğer insanlar iyilik yaparsa ben de iyilik yaparım, kötülük yaparsa ben de kötülük yaparım” demesin. Aksine, nefsinizi kararlı tutun, halk iyilik yaptı mı siz de iyilik yapın, halk kötülük yaparsa siz kötülükten sakının.”2

2- Resulullah (asm): “Mü’min aynı delikten iki defa sokulmaz, ısırılmaz.”3 Buyurdu.

3- Keza Peygamber Efendimiz (asm): “Bir kötülük gördüğünüz zaman elinizle, gücünüz yetmezse dilinizle, ona da gücünüz yetmezse kalben buğz ediniz.”4 Buyurdu.

Kötülüğü Nasıl Savacağız?

Yukarıdaki İlahî emirler, kötülük yapmamızı yasaklıyor, iyilik yapmamızı emrediyor. Anladık ki, bize iyilik yapılsa biz de iyilik yapacağız. Ancak bize kötülük yapılsa, biz kötülük yapamayacağız. Buna izin yok!

Peki, kötülüğü nasıl savacağız? Kur’ân diyor ki: İyilikle! Hatta iyiliğin en güzeliyle! 

İyiliğin en güzeli, seçilmiş bir iyiliktir. Bize kötülük yapmış birisine seçilmiş bir iyilik yapmamız isteniyor. Belki arkadaşımıza bile yapmadığımız iyi şeylerin daha ötesini ona yapmamız gerekiyor. 

Çünkü diyor Bediüzzaman, “Eğer hasmını mağlup etmek istersen, fenalığına karşı iyilikle mukabele et. Çünkü eğer fenalıkla mukabele edersen, husumet tezayüd eder. Zahiren mağlup bile olsa, kalben kin bağlar, adaveti idame eder. Eğer iyilikle mukabele etsen, nedamet eder; sana dost olur.”

Adamı çok kötü olsa bile, eğer imanı varsa, iyilik mesajımız ona ulaşır. Çünkü, “mü’minin şe’ni, kerim olmaktır. Senin ikramınla sana musahhar olur. Zahiren leîm bile olsa, iman cihetinde kerimdir. Evet, fena bir adama “İyisin iyisin” desen, iyileşmesi ve iyi adama “Fenasın fenasın” desen, fenalaşması çok vuku bulur.”5

Mademki Kur’ân emretmiştir; bu bir ibadettir. Bizim niyetimiz “kötülüğe karşı iyilik” ibadetini yapmak, Allah’ın emrini eda etmek ve Allah’ın rızasını kazanmak olmalıdır. Niyetimiz böyle olursa, onunla aramızdaki buzları da eritmiş, onu fenalıktan alıkoymuş ve insanlığa kazandırmış oluruz. 

İyiliğin En Güzeli 

Bazı kötülüklerde elbette izlenecek başka yollar da vardır: İşi adalete bırakmak! Adalet iyiliktir. İyiliğin en güzelidir. Şeytan kötülükleri kullanmasını bilir ve sever. Kötülükten de, iyilikten de kötülük üretmeyi pek becerir. Ama kötülükten iyilik üretmek şeytanın işi değildir.   

Ancak her kötülüğün hakkından adalet gelir. Adalete güvenmek lazım! Kendi ellerimizle adalet vermeye kalkmamalıyız. Çünkü işe duygularımız karışır, adalet edemeyiz. Boşuna düşmanlığı çoğaltmış oluruz.   

Bir delikten bir daha ısırılmamak için ferasetli olmamız yetiyor. Ferasetli olmak kötülük yapmak değildir. El ile düzeltmek de kötülük değildir. Bir kötülük karşısında önce iyilikle, olmazsa en fazla adaletle karşı koymak, zaten el ile düzeltmeye girer. 

Dolayısıyla iyilikten başka bir şey yapma lüksümüz yoktur.

Dipnotlar:

1- Fussilet Suresi. 34

2- Tirmizî, Birr 63, (2008)

3- Buhârî, Edeb, 83; Müslim, Zühd, 63

4- Müslim, İman 78; Tirmizi, Fiten 11

5- Mektubat, s.312

Okunma Sayısı: 242
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ev almak hayal oldu

    Hava kirliliği solunum sağlığını tehdit ediyor

    Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak

    Eğitim sistemi rotasız gemi

    Yakında et de yiyemeyeceğiz

    Bonus Türk pasaportu vize kanallarını tıkadı

    Bozkurt'ta 11 köyün bağlantı yolu çöktü

    Ukrayna: 24 yerleşim yeri su altında kaldı

    Amasya'daki baraj ve göletlerde rahmet sevinci

    Washington yakınlarında düşen uçakta ölenlerin kimliği belirlendi

    Fransa'da emeklilik reformu tansiyonu düşmüyor

    Devler Ligi kupası sergilendi

    Filistin, İsrail askerlerinin kurşunuyla vefat eden 2 yaşındaki bebeğe ağlıyor

    Ukrayna'da Yeni Kahovka şehri sular altında kaldı

    Koruma ekibinin günlük masrafı 10 milyonu geçti

    Zam alacak işçiler büyük kayba uğrayacak

    Dövizde çıkış sürüyor

    Kuveyt sandık başında

    Samsun'un 5 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bir teknokratlar kabinesi daha
    Ali FERŞADOĞLU

    Seçime duygusal boyutlarıyla da bakabildiniz mi?
    Faruk ÇAKIR

    Demokrasi için büyük tehlike...
    Zehranur Yıldız

    Gaye-i hayal
    Süleyman KÖSMENE

    Kötülük gördüğümüzde ne yapmalıyız?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sultan Aziz dönemi eserleri
    Raşit YÜCEL

    Kazanmak veya kaybetmek
    Cevher İLHAN

    “Emperyalizmle işbirliği” çarpıtması
    Süleyman Uçar

    Hâkimiyet ve mahkumiyet
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Kadın ve gençlik

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.