"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 AĞUSTOS 2021 CUMA - YIL: 52

Nasıl bir okuma plânı yapalım?

Süleyman KÖSMENE
06 Ağustos 2021, Cuma
Hanım okuyucularımız: “Risale-i Nur’u nasıl okumalıyız? Nasıl bir okuma planı yapıp okumalarımızı daha istifadeli hale getirebiliriz?”

Evde, İşte, Yolda Okuma

Risale-i Nur okumalarını arttırmamız gerekiyor. Okumuyor muyuz? Okuyoruz. Bir istatistik yapılsa, en fazla okuyan ve kitaba bağlı hareket eden grup olarak Nurcular’ın çıkması şaşırtıcı olmaz. Çünkü Nurculuk, mesaisini hangi hal ve şartta olursa olsun, okuma üzerine teksif eden bir harekettir. Evde, işte, yolda, otobüste, hazarda, seferde, hürriyette, hapiste, … Hemen her şekilde ve her yerde bir yolunu bulup okuma işini mutlaka yerine getiren bir yapıdır. 

Hatta bidayette, belki hapse düşerim, elimde kitap olmaz diye Risale satırlarını ezbere dökenler olmuştur. Teyip Tahir Ağabey (rahmetullahi aleyh) gibi ezberden okumakla iştihar edenler olmuştur.

Okuma işi her fırsatta yapılabilsin diye muhtelif Risaleler cep boyutunda da milyonlarca defa basılmıştır. Keza Risale-i Nurlar dijital ortamda okunabilsin veya dinlenebilsin diye yayıncılar e-kitap, mobil, android veya sesli uygulamalara gitmişler, internet üzerinden muhtelif okuma ve araştırma siteleri kurmuşlardır. 

Hepsine tebrikler!

Elektron Hızıyla 

Bütün bu çalışmalar güzel olmakla beraber, yeterli midir? Hayır! Şüphesiz yetmez. Risale-i Nurlar’ın çok daha fazla işlenmeye, üzerinde çok daha fazla araştırma yapmaya, asr-ı hazır insanının dertlerine Risale-i Nur’dan çok daha fazla ilâç sunmaya şiddetle ihtiyaç vardır.

Çünkü Risalelerde işlenen öyle meseleler var ki, bakıyorsunuz, âlem-i İslâm ve insanlık bunları bilmediği için, sıkıntılar yumağından, kaostan, kargaşadan, terörden çıkamıyor. Ne İslâm’ı tanıyabiliyor, ne Kur’ân’ı, ne Hazret-i Muhammed’i (asm).

Ümmete ve insanlığa bu eserleri hızlı bir şekilde ulaştırmak gerekiyor. Nasıl bir hız olacaksa… Füze hızıyla… Elektron hızıyla… Işık hızıyla… 

Meselâ dünyanın iki yüz diline hitap eden bir Risale-i Nur sitesi yapmak çılgınlık mıdır, çok mu zordur? Zor değildir! Hepsi niyetimize ve himmetimize bağlıdır! 

Okuma Grupları Kurulabilir

Bizim günlük okumalarımızı düzenli, tertipli, ölümcül de olsa başka işleri öteleyen bir yaklaşımla arttırmamız gerekiyor. Meselâ, Zübeyir Ağabeyin tavsiyesinden yola çıkarak en az yirmi sayfayı baz alan bir okuma planı yapmak her halde zor olmaz. Günlük kör ve boş noktalarımız o kadar çoktur ki, şöyle bir tetkik etsek elimize en az bir iki saat gelir. 

Sadece o kör noktalarımızı okumaya tahsis etsek, değişik saatlerde de olsa toplamda bir saatte yirmi sayfayı okumak zor olmayacaktır. Bir sayfayı 3 dakikada okursak, 20 sayfa en çok bir saatimizi alacaktır. Böyle bir şahsî, ama gerçekçi ve bize mahsus bir okuma planı yapabiliriz.

Whatsapp grubu oluşturmak gibi, okumayı teşvik edici tedbirlerle de okumalarımızı arttırabiliriz. Kardeşlerin sayfa okuma adedinin arttığını gördükçe bunun şevk unsuru olacağı aşikârdır.  

Haydi Okumaya 

Risalelerin biri birine tercih edilmez. Hepsinin kendi makamında riyaseti vardır.1 Dolayısıyla bütün Risaleleri sıraya koyup okumalıdır. Bütün Risaleleri okumayı dafi-i beliyyat görmelidir.2 

Rahmeti celp eden, gazabı ve belâları def eden okuma tarzı, bütün Risaleleri muhatap alıp okumaktan geçer.

Üstadımızdan ve saff-ı evvel ağabeylerden duyduğumuz, mutlak biçimde günlük sayfa okuma adedini arttırmak ve okuma işine bütün Risaleleri dâhil etmektir. Ve planlı biçimde okuma sayfa adedimizi arttırmaktır.

Rahmeti celp eden, gazabı ve belâları def eden okuma tarzı, bütün Risaleleri muhatap alıp okumaktan geçer.

Haydi hep beraber okumaya!

Dipnotlar:

1- Bakınız: Kastamonu Lâhikası, s. 25; Barla Lâhikası, s. 157.

2- Kastamonu Lâhikası, s. 177.

Okunma Sayısı: 103
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yangınla mücadele edin, muhalefetle değil

    Türkiye'de 24 bin 297 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    İsrail Lübnan topraklarını havadan vurdu

    Muğla'da son durum?

    Yunanistan, Türk vatandaşlarına sınırlarını açtı

    Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

    İran'ın yeni Cumhurbaşkanı yemin ederek resmen göreve başladı

    MGK toplandı

    Kuzey Makedonya'da 30 günlük "kriz durumu" ilan edildi

    Her 100 bin kişide görülen vaka sayıları açıklandı

    Karatede, Eray Şamdan gümüş madalya kazandı

    'Şu an santrali tehdit eden bir yangın söz konusu değil'

    Japonya'da ülke geneli için OHAL çağrısı

    "Help Turkey" paylaşımlarına ilişkin resen soruşturma başlatıldı

    California'daki orman yangını 22. gününde yeniden şiddetlendi

    Afganistan'da on binlerce kişi çatışmalar arasında sıkışıp kaldı

    İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırdı

    Meclis acilen toplanmalı

    Kemerköy Termik Santrali'nde yangın alarmı: Tel örgülerine kadar yaklaştı

    '13 milyon doza yakın aşımızı pazartesi gününe kadar teslim alacağız'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Prof. Dr. Ahmet AKGÜNDÜZ: “Risale basmayın” talimatı iktidardan
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Seyahat... Rıhlet ve vuslat...
    Osman ZENGİN

    Orman yangınlarına, başka bir cihetten bakış
    Cevher İLHAN

    Algı operasyonları ateşi söndüremiyor
    Ahmet BATTAL

    Ucundan demokrat Erdoğan
    Ali FERŞADOĞLU

    Bir kıvılcım, bir tutam ateş de biz attık!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ERSOYLU

    Şahs-ı manevîden kopmanın zararı
    Risale-i Nur'dan

    “Sıcağın şiddeti, Cehennemin hararetinden”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.