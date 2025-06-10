"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 HAZİRAN 2025 SALI - YIL: 56

Mübadele ve mübadiller

M. Latif SALİHOĞLU
10 Haziran 2025, Salı
GÜNÜN TARİHİ: 10 Haziran 1930

Mübadele, karşılıklı yer değiştirme, becayiş etme, değiş-tokuş yapma hali için kullanılan bir tabir. 

Mübadil ise, yer değiştiren insanlar için kullanılıyor. 

Bu tabir, 1924’ten itibaren karşılıklı olarak yer değiştiren Türkler ve Rumlar için kullanılmış.

«

Türkiye’de yaşayan yüz binlerce mübadil vatandaş var. Bunlar, yüz sene kadar önce Yunanistan’dan (Batı Trakya’dan) Türkiye’ye gelip yerleşen Müslüman Türklerdir. Onların arasında “Dönme” olanlar da var. 

Selaniklilerin “Dönme” kısmı, tâ o zamandan beri Türkiye’de hep imtiyazlı bir sınıf olageldi. Nitekim, 1923’te Lozan’da yapılan “Mübadele Antlaşması” gereği, Yunanistan’a göç eden Rumların taşınmaz durumdaki kıymetli malları-mülkleri daha çok bu sınıfa tahsis edildi.

Şimdi, tâ başından itibaren hadisenin gelişme seyrini birlikte takip edelim.

«

1923’te imzalanan Lozan Antlaşması maddelerine son anda bir madde daha eklendi. Bu ek madde, Türkiye ile Yunanistan arasında alınan "Ahalinin Mübadele Edilmesi" kararıyla ilgili.

Bu karara göre, Türkiye'de ikamet etmekte olan Ortodoks Rumlar ile Batı Trakya'da ikamet etmekte olan Müslüman Türkler yer değiştirecekti. Kararın uygulanmasına 1924’ün başında başlandı. Yunanistan sınırları içinde yaşayan yaklaşık 400 binin üzerindeki Türk nüfusu Türkiye'ye göç ederken, Anadolu ve Trakya'da yaşayan bir milyondan fazla Rum da Yunanistan'a göç etmeye başladı.

«

Mübadele Antlaşmasına göre, yer değiştirmeyi kabul eden göçmenler, sadece taşınabilir mallarını götürebilirlerdi. Onların gayr–ı menkullerine ise, Milletler Cemiyetine bağlı bir komisyon tarafından altın üzerinden değer biçilecek ve bunun ödenmesi cihetine gidilecekti.

Bu acıklı göçler, yer değiştirmeler ve yerleştirmeler esnasında, çok büyük sıkıntılar, dramlar ve hatta travmalar yaşandı. Meydana gelen birtakım adâletsizlikler ve bilhassa uyum sağlama problemleri, bazı ailelerin sıkıntısını had safhaya çıkardı. Tabiî, sıkıntı çift taraflı olarak yaşandı.

«

İlk anlaşmadan sonra hemen mübadele yapıldı. Karşılıklı göçler—azalarak da olsa—yıllarca devam etti. Ne var ki, bazı sıkıntılar her iki tarafta da bir türlü aşılamıyordu. Göç edenlerin rahatı, huzuru, uyumu, geçimi bihakkın sağlanamıyordu.

Bu zaman zarfında çok ağır trajediler yaşandı. 

Bunun üzerine, Türkiye ile Yunanistan arasında yeni bir “Mübadele Görüşmesi” süreci başladı. Diplomatik görüşmeler, 10 Haziran 1930'da tamamlandı. 

Böylelikle, Türkiye ile Yunanistan arasında, yeni bir "Ahali Mübadelesi Antlaşması" yapıldı.

Bu antlaşmaya göre, 1923’te yapılan eski anlaşmaya ilâveten, "mütekabiliyet" prensibi konuldu. Yani, göç etmek isteyenler gibi, iki ülkede daimî sûrette ikamet etmek isteyen Türk ve Rum vatandaşlara hem eşit muamele yapılacak, hem de bundan böyle birbirine tam bir “denklik şartları”na göre mübadeleler gerçekleştirilecekti.

Netice-i kelâm: Yapılan bütün bu görüşme ve antlaşmalara rağmen, uzun yıllar ne Türkiye'deki Rumlar rahata kavuşabildi, ne de Yunanistan'daki Türkler huzur bulabildi. Son yüz yıllık süre içinde, iki tarafta da büyük sıkıntılar yaşandı. Problemlerin üstesinden hâlen de tam manasıyla gelinebilmiş değil.

Kolay değil tabiî; insan yüzyıllarca yaşadığı bir coğrafyadan, yerleşik dinî, sosyal ve kültürel şartlardan koparak başka bir yerde aynı rahatlık haliyle bulunamıyor. Bu, dün olduğu gibi bugün de öyledir. Onun için, zoraki şekilde değil de, herkesin kendi rızası ve arzusuyla yer değiştirmesi insanî yönden en ideal olanıdır.

Okunma Sayısı: 187
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Asgarî ücrete ara zam gerekli olabilir

    İsrail tarafından alıkonulan Madleen gemisi Usdud Limanı'nda

    İslam müsbet hareketle temsil edilir - Risale-i Nur'un Batıda yankılanan sesi: Hamza Yusuf

    En büyük Lenin heykeli yıkıldı

    Hacı olma sevinci ve Kabe'ye veda hüznü bir arada yaşanıyor...

    'Araç kullanırken cep telefonuyla aramıza mesafe koyalım'

    Los Angeles gece boyunca ayaktaydı

    Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek vefat etti

    Ateşkes Komitesinin müdahalesiyle Trablus’ta yeniden başlayan çatışmalar durdu

    12 ülke vatandaşlarına ABD'ye seyahati yasaklayan karar yürürlüğe girdi

    Tatilin üçüncü gününde 722 trafik kazası oldu

    Milli Takım, Meksika ile ilk kez karşılaşacak

    “Mağrip Direniş Konvoyu” da Gazze’ye doğru yola çıktı

    Madleen gemisine de saldıran İsrail'e dünyadan tepkiler devam ediyor

    İzmir-Menderes'te zincirleme trafik kazası: 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

    ABD-Los Angeles'taki sınır protestolarında 3. gün

    Özgürlük Filosu Koalisyonu: Madleen gemisindeki Gazze gönüllüleri İsrail ordusu tarafından kaçırıldı

    ABD'deki sınır protestolarını Ulusal Muhafız birlikleri bastıracak

    UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon Portekiz oldu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İslam müsbet hareketle temsil edilir - Risale-i Nur'un Batıda yankılanan sesi: Hamza Yusuf
    Genel

    İsrail tarafından alıkonulan Madleen gemisi Usdud Limanı'nda
    Genel

    Asgarî ücrete ara zam gerekli olabilir
    Genel

    En büyük Lenin heykeli yıkıldı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.