Kitap fuarları ve hediye kitaplar

Kitap fuarları kitapseverlerle buluşmanın en tesirli olduğu yerlerdir. Çünkü insanlar senin standına geliyor, böylece tanıtım ve ilânât noktasında insanlarla en yakın olunan yerler kitap fuarları oluyor.

Bu vesile ile Çarşamba kitap fuarında yaşadığımız birkaç hâdiseyi kayıtlara geçirmek istiyoruz. Kitap fuarının açılması ile birlikte kitapseverler standımızı ziyaret etmeye başladılar. Her fuarda yaşadığımız gibi muhtaç gönüller Kur’ân hakikatlerinin cezbiyle standımızı ziyaret ediyorlar. Bütün alâkaları kırmızı kitaplar olan Risale-i Nurlara müteveccih oluyor. Onlarla Risale-i Nurlar üzerine sohbetler yapıyoruz. Bir çoğu “Risale-i Nur’u biliyoruz, sohbetlere katıldık, kitapları okuduk ancak devam edemedik” diyorlar. Bu vaziyet bizim için son derece memnuniyet verici oluyor. Demek maya tutmuş. Son senelerde yaşanan içtimaî hâdiseler ne yazık ki insanlarımızı Risale-i Nur mekânlarından uzak tutmaya sebep olmuş. Bunu bizzat ziyaretçilerin hâlinden anlıyoruz. Ancak “Millet uyanmış; mugalâta ve cerbeze ile iğfal olunsa da devam etmeyecektir. Hakikat telâkki olunan hayalin ömrü kısadır. Feveran eden efkâr-ı umûmiye ile o aldatmalar ve mugalâtalar dağılacaktır ve hakîkat meydana çıkacaktır, inşâallah..“1 Böylece “Risale-i Nur, dikkatle okuyan kimseye öyle bir fikrî, ruhî, kalbî intibah ve uyanıklık veriyor ki, bütün böyle aldatmalar, bizi Risale-i Nur’a şiddetle sevk ve teşvik ve o dessas münâfıkların maksatlarının tam aksine olarak bir tesir ve bir netice hâsıl ediyor.”2 Zaman müfessiri kaydını izhar ediyor ve insanlar tekrar fıtratlarının gereği olan hakikate müştak ve müteveccih olarak bu eserlerle hemhâl olmaya ve okumaya iştiyak duyduklarını ifade ediyorlar. Şunu da ifade edebiliriz ki Risale-i Nur Anadolu’ya kök salmış, onu hiçbir kuvvet Anadolu’nun sinesinden çıkarıp atamaz.

ANKARA’DAN KÜÇÜK SÖZLER

Ankara Cebeci’de ikâmet eden aslen Vanlı ve Samsun mezunu Ömer kardeşimiz fuarın ilk günlerinde bizi arayarak “Ağabey sizlere 1000 adet Küçük Sözler göndereceğiz, fuarda muhtaç olanlara verebilirsiniz” demesi bizleri çok memnun ve mesrur etti. Âcilen kitaplar otobüse verildi ve teslim aldık. İkinci gün itibarıyla muhtaç olup standımıza gelenlere, kitap alanlara, uygun gördüğümüz gençlere, talebelere, hanımlara, kızlara ve çocuklara Küçük Sözler’i hediye ettik. Bir gün bir öğretmen arkadaş standımızı ziyaret etti. Kendisi Risale-i Nurları bilen, okuyan ve sohbetlere katılan bir kardeşimizmiş. Okulda derse girdiğinde bir kız talebenin elinde Küçük Sözler’i okurken görüyor ve bunu nereden aldığını soruyor. Kızımız da “Kitap fuarında bana hediye ettiler” diyor. Öğretmen kardeşimiz bir gün sonra kalkıp standımıza geliyor, kendisiyle tanışıp sohbet ediyoruz. “Çizgilerle Bediüzzaman” kitaplarını alıyor. Böylece Küçük Sözler’in bir kızımızla buluşmasından sonraki yaşanan hadiseyi öğrenmiş oluyoruz.

Hediye kitaplar…

Bu vesile ile hediye kitap konusuna da kısaca temas etmek gerekiyor. Elbette sıradan el ilânı dağıtır gibi Risale dağıtılmasının uygun olmadığını düşünüyoruz. Bizler standımıza gelen Risale-i Nur ve diğer kitaplarımızdan alan ziyaretçilere bir de hediyemiz olduğunu söylediğimizde gözleri ışıl ışıl oluyor, memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Yine standımızı ziyaret eden gençler, hanımlar ve diğer insanlar kitapları inceliyorlar, fiyatlarını soruyorlar. Alma temayülü olmadığı zaman bizler onları boş göndermiyoruz, Küçük Sözler’i kendilerine hediye ediyoruz. Onların o mütebessim çehreleri ve memnuniyet fiilleri ise o kitapları okuyacakları kanaatini bizlere veriyor. Bazen talebelere hediye ettiğimiz Küçük Sözler’i, “Okumak şartıyla size kitap hediye edeceğiz” diyoruz, memnuniyetle okuyacağız sözü veriyorlar. Diyeceğimiz odur ki; bizler Risale-i Nurları okuyabilecek muhtaçlara, istidadı ve kabiliyeti yakın olan insanlara kitapları hediye etmeyi doğru buluyoruz. Bunun dışında sıradan bir Risale dağıtımının çok uygun olmayacağı kanaatimizi de yinelemek isteriz. Bu tür fuar ve faaliyetlerde Risale-i Nur hediye edilirken bu noktalara dikkat edilmesi gerekir diye düşünüyoruz. Ayrıca fuarlarda binlerce insana bu vesileyle Risale-i Nur’u ulaştırmaya ve onların âlemine Risale-i Nur hakikatlerinden birçok mananın düşmesine ve çekirdek olmasına vesile olabiliriz. Bu tür faaliyetleri geliştirmeli ve vatan sathını bir mektep yapma parolası ile çıktığımız bu yolda hediye kitap cihetini de ihmâl etmemek gerekir diye düşünüyoruz.

Birkaç hatıra…

Bir hanım kardeşimiz standımıza gelip bütün diğer stantları göstererek “Sadece Yeni Asya’ya güveniyorum” demesi takdire şayandı. Kendisine “Niçin böyle düşünüyorsunuz?” dediğimizde; Yeni Asya’nın dik duruşuna, hak ve hakikate taraftar oluşuna dikkat çekiyordu. Başka bir ziyaretçimiz Risale-i Nur’dan noksan kitapları tamamlayacağını ifade ederek tekrar Risale-i Nur okumaya yeniden başlayacağını söylüyor. Biz de kendisine yardımcı oluyoruz. Genç kızların ve erkeklerin Risale-i Nurları görünce “Aaa! Burada Risale-i Nurlar varmış, biz bu kitapları biliyoruz” demeleri câlib-i dikkatti. Yine bir esnaf hanım Risale-i Nur’dan bazı kitapları alarak sohbetlere katılmak istemesi ve kendisine iletişim numarası vermemiz de dikkate değer bir hadiseydi. Külliyatı temin etmek için fiyat soranlar, Bediüzzaman afişi altında resim çektirmek isteyenler, standımıza gelip bizlerle Risale-i Nurlar üzerine sohbet edenler, daha önce sohbetlere katılıp tekrar bizlerle muhabbet edip önceki hatıraları yâd edenler… Hepsini bu kitap fuarında doya doya yaşadık, elhamdülillâh!

Dipnotlar:

1- ESDE s.136.

2- Tarihçe-i Hayat, s.707.