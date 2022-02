Regaib Gecenize binler tebrikler

Başını Secdeden Kaldırmadan

Bu gün Recep ayının ikinci günü ve Cuma gecesi! Yani Leyle-i Regaib! Yani umumî istekler gecesi! Yani rağbet edeceğimiz mücevheratı bolca alacağımız gece!

Yani şu fani dünyada bizi bekaya çağıran, bize beka âleminden baki mücevheratla gelen, biten gün ve gecemizi bitmeyen gün ve geceyle değiştiren ve bakileştiren gece!

Regaib Gecesi dendiğinde, işte bu yüzden, akan sular durur, durmalıdır! Çünkü bu gece duâlar inşallah makbuldür.

Resulullah Efendimiz (asm) buyuruyor ki: “Kul üç defa ‘Ya Rabbi’ derse Cenab-ı Allah icabet eder. Der ki: ‘Buyur kulum! İste! Dileğin verilecektir!”

“Bir kul secdeye varır da üç defa “Yarabbi beni affet” derse, başını secdeden kaldırmadan affolunur.“

“Her kim günahtan tevbe ile istiğfara devam ederse, Yüce Allah o kimseyi dünyevî ve uhrevî her darlıktan kurtarır, her gamdan, her kederden azat eder, onu ummadığı yerden rızıklandırır.”

“Bir kimse üç defa “Estağfirullahel azim ellezi lailahe illahü el hayyel kayyume ve etübü ileyh” derse, eğer günahı denizin köpüğü kadar olsa, semada ki yıldızların adedi kadar olsa affolunur.”

“Her kim “Sübhanellahi vebi hamdihi ve estağfirullah ve etübü ileyh” derse, söylediği gibi yazılır, arşa asılır. İşlediği günah bunu arşdan gidermez. Nihayet getirmiş olduğu istiğfar mühürlü olduğu halde, Rabbine kavuşur.”

Şu hadislerdeki müjdelerin kadrü kıymetini anlamak bile bizim için bulunmaz devlettir!

Sınırlarımızı Aşmalıyız

Biz istek ve ihtiyaç sahibiyiz. Bu gün için de, yarın için de… İstediğimiz şeylerin tamamı da Yüce Allah’ın hazinesinde mevcuttur. Dolayısıyla başka kapı çalmamıza gerek yoktur. Doğrudan Cenab-ı Allah’a yönelmek hem bizim tevhid inancımızın gereğidir, hem tam tevekkül halimizdir, hem duâ adabındandır, hem de istediğimiz şeylere çabuk ulaşmamızın yoludur.

Bize af istiyorsak af, zenginlik istiyorsak zenginlik, güzellik istiyorsak inşallah güzellik verilecek. Ne istiyorsak verilecek! Çünkü Allah’ın mülküne ve hazinesine son-sınır yoktur. Biz kendi isteklerimize sınır koyuyoruz.

Demek sınırlarımızı aşmalıyız. Sınırlarımızı aşmamız gereken gecelerden biri bu gecedir. Kendi dar sınırlarımızda kalmayalım. Aşalım. İsteyelim. Duâ edelim. Duâda sınır tanımayalım.

Rabbimiz buyuruyor ki:

“Kullarım sana beni sorarlarsa bilsinler ki, şüphesiz Ben onlara yakınım! Bana duâ edildiğinde duâ edenin duâsına cevap veririm. Şu halde onlar da benim dâvetime uysunlar ve bana iman etsinler ki, doğru yolu bulsunlar.” 1

Bediüzzaman’ın Dilinden

Bediüzzaman Hazretleri talebelerine Leyle-i Regaib geldiğinde tebrikler yazardı. Bu tebrikler Risale-i Nur’un çeşitli yerlerinde kayıtlıdır. Bu tebriklerde Leyle-i Regaibin manası ile ilgili önemli ipuçları mevcuttur.

Bazı tebrikleri hem bu geceyi tebrik etmek, hem de manasını anlamak için paylaşalım: “Sizin, bu mübarek şuhur-u selâse ve içindeki kıymettar leyâli-i mübarekeleri tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak, her bir geceyi sizin hakkınızda birer leyle-i Regaib ve leyle-i Kadir kıymetinde size sevap versin. Âmin.” 2

Seksen küsur sene bir ömr-ü maneviyi sizlere kazandıracak olan şuhur-u selâse-i mübarekeyi ve bilhassa bu geceki Leyle-i Regaibi tebrik ediyoruz. 3

“Seksen küsur sene manevî ve bâki bir ömrü kazandırmak sırrını taşıyan şuhur-u selâsenizi ve Leyle-i Regaibinizi bütün ruhumla tebrik ediyorum.” 4

Bu gecenin kıymetini ölçmek için dünyevî ölçekler yetersiz kalır. Üç ayların hemen her gecesinde, bilhassa böyle mübarek gecelerde seksen küsur senenin feyzi ve bereketi vardır.

Üç aylara böyle bir yüksek feyizle girmek, üç aylardan alacağımız yüksek bereketin ve rızanın da habercisi ve müjdecisi hükmündedir. Kur’ân, Sekine, Cevşen, Risale-i Nur gibi ibadet ve tefekkür gücü yüksek eserlerden bu gece biraz fazlaca okuyalım.

Leyle-i Regaibinizi tebrik ederim.

Dipnotlar:

1- Bakara Sûresi: 186. 2- Kastamonu Lâhikası, s. 88. 3- Kastamonu Lâhikası, s. 154. 4- Kastamonu Lâhikası, s. 260.