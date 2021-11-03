"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 KASIM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Risale-i Nur’a işaret eden âyetler

Süleyman KÖSMENE
03 Kasım 2021, Çarşamba
İstanbul’dan Sadettin Dede: “Kur’ân’da Risale-i Nur’a işaret eden âyetler var mı?”

Kur’ân, Canlı Bir Kitaptır

Evet; Kur’ân bu asırda remizleriyle, imalarıyla, işaretleriyle Risale-i Nur’a dikkat çekiyor, Risale-i Nur’u makbul görüyor, Risale-i Nur’u gösteriyor. Yani Risale-i Nur Kur’ân’dan süzülüp gelmiş, Kur’ân’ın dirayetli ve hakikî bir tefsiridir, parlak bir manevî i’cazıdır, Kur’ân’ın ilminden mülhem ve feyzinden gelen bir manevî tercümesidir.  

Risale-i Nur’un kıymetini ve ehemmiyetini beyan etmek, Kur’ân’ın şerefine yakışır. Çünkü Kur’ân canlı bir kitaptır. Çünkü o Allah kelâmıdır. Kıyamete kadar hükmü bakidir. Her asır hakkında söz söylemiştir, işaretler vermiştir, söz söylemeye hakkı vardır. İslâm âlimleri tarih boyunca Kur’ân’dan çok çeşitli tarihler ve işaretler çıkarmışlardır.  

Meselâ, Muhyiddin-i Arabî, Rum Sûresi 1-4. âyetlerden ebced yoluyla, Kudüs’ün 583’te fetholunacağını çıkarmıştır. 1 

Akşemsettin ve Molla Cami, “beldetün tayyibetün” 2 âyetinin cifir değeri olarak h. 857 (m. 1453) olduğundan, bu tarihte İstanbul’un fethini müjdelemişlerdir. 3   

İbn-i Kemal, Enbiya Sûresi 105. âyetinden hareketle, Yavuz Sultan Selim’in 921 tarihinden sonra Mısır’ı fethedeceğini müjdelemiştir. 4  

“Allahü Nuru’s-Semâvâti ve’l-Arz” 5 (Allah göklerin ve yerin nurudur) âyeti cifir yoluyla hesaplandığında ampulün icat tarihi olan 1878 tarihini veriyor. 

Örnekleri arttırmak mümkündür. Ama yerimiz dardır. Kur’ân’ın asrımızla ilgili de söyleyecek çok sözü vardır. Ve söylemiştir.

Birinci Şuâ

Risale-i Nur’dan “Birinci Şuâ”, Risale-i Nur’a işaret eden Kur’ân âyetlerini konu alır. Kur’ân’ın her asırda birer ikişer âyetle işaret ettiği çeşitli hadiseler olsa da, ne tarihte, ne günümüzde Risale-i Nur’un dışında 33 âyetle işaret ettiği başka bir hadise vaki değildir. 

Bu bir vakıadır. Fakat Bediüzzaman bu meziyetleri kendine almamakta titizdir. Eserin giriş bölümünde diyor ki: “Benim gibi bir tercümanın hissesi yalnız şükürdür. Hiçbir cihetle fahre, temeddühe, gurura hakkı yoktur ve olamaz. Gelecek âyetlerin işaratına bu nokta-i nazarla bakmak gerekir. Yoksa beni hodbinlikle ittiham edenlere hakkımı helâl etmem!” 6

Bediüzzaman’ın bu uyarısı önemlidir. Çünkü bu risaleyi kendini beğenmişlik olarak gören ve hezeyan olduğunu ileri süren olabilir. Ancak insaflı olmak gerekir. 

Hakikati ibraz etmek boynumuza borç

Bu hakkı ibraz etmek ve bu hakikati söylemek Kur’ân’ın da, Risale-i Nur’un da hakkıdır. Bunu gizlemek ise bizim için günahtır. Çünkü yarın mahşerde, bu hakikati açıkça neden söylemedin diye yakamıza yapışanlar olacaktır. 

İşte yazıyoruz: Duyduk duymadık demeyin. Kur’ân Risale-i Nur’dan haber veriyor. Hem de bir iki âyetiyle değil, otuz üç âyetiyle.

Buna inanmama veya kabul etmeme hakkınız var. Hiç problem değil. Ama bizden söylemesi! Yarın söylemedi demeyin! Yazdıklarımızı kabul etmeyenler, Kur’ân’ın yaklaşık iki yüz yıldan beri başına örülmeye çalışılan çorapları da görmekle mükelleftirler.

1895 yılında İngiliz Avam Kamarası’nda Sömürgeler Bakanı Gladstone’nin “Bu Kur’ân Müslümanların elinde bulunduğu müddetçe, biz onlara hakikî hâkim olamayız. Ne yapıp yapıp, bu Kur’ân’ı ortadan kaldırmalıyız. Yahut da Müslümanları ondan soğutmalıyız” 7 sözleri ve ardından adım adım Müslüman ülkeleri sömürgeleştirme ve dininden, Kur’ân’ından koparma faciaları… Olmadı mı?

Buna ülkemiz de dâhil! Lozan’da Hayim Naum ile, Lord Gürzon ile, neler yaşanmış; açın okuyun! Ardından genç Cumhuriyetimiz “Arapoğlunun yâveleri” denilerek dininden, kitabından nasıl koparılmaya çalışılmış; açın okuyun! 

İngiliz Sömürgeler Bakanı’nın sözlerinin yer aldığı haberi Van’da duyan Bediüzzaman şöyle feveran etmiştir: “Kur’ân’ın sönmez ve söndürülmez mânevî bir güneş hükmünde olduğunu, ben dünyaya ispat edeceğim ve göstereceğim!” 8

Ve elhak, Risale-i Nur’la ispat edip göstermiştir de.

Böyle bir çelik soluktan Kur’ân bahseder, ona işaret eder. Hem de 33 âyetiyle… 

Eserler meydandadır, dileyen açıp okuyabilir.   

Dipnotlar:

1- Fütuhat, I/60. 2- Sebe Sûresi: 15. 3- Elmalılı Hamdi Yazır, VI/3958. 4- Alusî, I/ 8. 5- Nur Sûresi: 35. 6- Sikke-i Tasdik-i Gaybî, s. 81. 7- Tarihçe-i Hayat, s. 60. 8- Tarihçe-i Hayat, s. 60.

Okunma Sayısı: 151
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zamlarda Avrupa birincisiyiz

    Arap Baharı aslında kış olmuş

    Doğal gaz zammı sanayicinin belini büküyor

    "İklim değişikliği insan hakları krizidir"

    Yemen'de gazetecilere yönelik ihlaller dikkat çekiyor

    İstanbul'da 1.000 yeni taksi için kura çekimi yapıldı

    BM Afganistan'a hava yoluyla insani yardım ulaştırıyor

    Kılıçdaroğlu'ndan 'Kavala ve Demirtaş' açıklaması

    İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayıları açıklandı

    "Eğitimi kesintisiz sürdürme kararlılığındayız"

    Avustralya ve Fransa arasındaki gerginlik devam ediyor

    Türkiye'de cezaevlerindeki üniversite mezunlarının oranında büyük artış

    Liderlerden orman kaybını durdurma taahhüdü

    "İsrail, Filistin'de çevreyi sistematik olarak tahrip ediyor"

    Fransa, İngiltere ile yaşanan krizde geri adım attı

    Bulgaristan'dan Türkiye sınırına 350 asker takviyesi

    Telefon kaçakçılığına yönelik 76 ilde operasyon

    Bu zam herkesi vuracak

    Endişe etmeli mi?

    Aşırı hava olayları yeni normalimiz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Milletten al, holdinglere ver
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Sen onunla nasıl beraber olursun?
    Ali FERŞADOĞLU

    Laiklik devletin şemsiyesidir
    Cevher İLHAN

    Biden’le son akıbetsiz görüşme
    Süleyman KÖSMENE

    Risale-i Nur’a işaret eden âyetler
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bir kahraman Dadaşın idamı
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Anne baba sevgisi ilâç gibi
    Faruk ÇAKIR

    Zamsız olmaz mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.