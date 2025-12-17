Binlerce delil, binlerce burhan

İzmir Çamdibi’nden Bülent Gül: “Risalelerde konu dağılımı nasıldır?”

İmanı Güçlendiren Eserler

Risale-i Nur kitapları imanın çok yara aldığı asrımızda birer iman şaheseri olarak ortaya çıktılar. Her bir risale Müslüman’ın veya okuyucusunun imanını güçlendiren bilgilerle ve argümanlarla doludur. Deliller, burhanlar, işaretler, açıklamalar, akla uygun yorumlar, sayfalarda yer almıştır.

İman soyut bir mefhumdur. Herkesçe bilinen ama somut gerçekliği olmayan hususlardır. Fakat her iman mefhumunun somut belirtileri ve izleri o kadar ortadadır ki, neredeyse gözlere sokulmuştur. Meselâ Allah’a iman gerçeği dünyadaki en has, en asil, en canlı, en görünür, en ortada bir hakikattir. Allah’a iman gerçeğini yıkan hiçbir argüman da yoktur.

Bir şey “yok” demekle yok olur mu? Yok demekten başka hangi deliliniz var? Gözlerin görmemesinden başka burhanınız var mı? O büyük varlığı tahayyül edemeyen aklınızdan başka hangi argümanınız var? Öte yandan, O büyük varlığı sizin gözleriniz görebilir mi?

Yapımcı inkâr edilir mi? Eser ortada duruyor,ama yapımcısına yok diyeceksiniz! Böyle akıl, akıl olmaktan da çıkmaz mı?

İman Esasları İspat Edilmiş

Risale-i Nur eserleri Allah’a imanı her yönden ispat ediyor. Allah’ı göstermeden varlığını kabul ettiriyor. Esasen marifet de budur! Bir şeyi gösterebilirsen, artık onu kimse inkâr edemez. Ama imtihan olmaktan da çıkar.

Allah’ın varlığına iman, herkes için en değerli sorudur. Bunu başardın mı, aslında başka soru kalmıyor. Nasıl mı?

Okuyun göreceksiniz: Yirmi Üçüncü Lem’ayı okuyun, Yedinci Şua’yı okuyun, Yirmi İkinci Sözü okuyun, Yirmi Üçüncü Sözü okuyun, Otuzuncu Sözü, Otuz İkinci Sözü, Otuz Üçüncü Sözü okuyun. Yirminci Mektubu okuyun.

Meleklere iman için Yirmi Dokuzuncu Sözü okuyun.

Peygamberlere ve Kitaplara imanı ve hakikatlerini On Birini Sözden, On İkinci Söz’den, On Dokuzuncu Söz’den, Otuz Birinci Söz’den, Yirmi Dördüncü Mektub’tan öğrenebilirsiniz.

Ahirete iman için Onuncu Söz’ü, Yirmi Sekizinci, Yirmi Dokuzuncu Söz’ü, İkinci Şua’yı okuyun.

Kadere iman için Yirmi Altıncı Sözü okuyun. Mesnevî-i Nuriye’yi okuyun.

İslâm’ın Esasları ve Özellikleri Bu Eserlerde

Bismillah kelimesinin sırlarını Birinci Sözden ve On Dördüncü Lem’a’dan öğrenebilirsiniz.

Kur’ân’ın büyük hikmetlerini ve sırlarını On Üçüncü Söz’den, On Dördüncü Söz’den, On Beşinci Söz’den, On Altıncı Söz’den, On Yedinci Söz’den, On Sekizinci Söz’den, Yirmi Beşinci Söz’den öğrenebilirsiniz.

Peygamber Mu’cizelerini Yirminci Söz’den, On Dokuzuncu Mektub’tan, Birinci ve İkinci Lem’a’dan öğrenebilirsiniz.

İmanın ve İslâm’ın meyvelerini Yirmi Dördüncü Söz’den okuyun. Kur’ân’ın mu’cize bir kitap olduğunu Yirmi Beşinci Söz’den, içtihatların yerini ve önemini Yirmi Yedinci Söz’den öğrenebilirsiniz.

Namazın ve ibadetin hak bir görev olduğunu İkinci Söz’den, Üçüncü Söz’den, Dördüncü Söz’den, Beşinci Söz’den, Altıncı Söz’den, Yedinci Söz’den, Sekizinci Söz’den, Dokuzuncu Söz’den, Yirmi Birinci Söz’den öğreniyoruz.

Orucun önemini Yirmi Dokuzuncu Mektub’tan, zekâtın hikmetlerini Yirmi İkinci Mektub’tan, haccın önemini Hutbe-i Şamiye’den öğrenebilirsiniz.

Şehadet Kelimesini Yirmi Dokuzuncu Lem’a’dan, Allah’ın isimlerini Otuzuncu Lem’a’dan öğrenebilirsiniz.

Günümüz siyasetinde İslâm’ın ter ü taze siyasetini, İslâm’ın tavsiye ettiği sosyal davranışları, ahlâkı ve dinimize ait nice değerleri Lahika Mektuplarından ve Risale-i Nur’un hemen her sayfasından öğrenebilirsiniz.

Elinizde Risale-i Nur varsa, bir hazineniz var demektir. Size sadece sayfalarını açmak ve okumak düşer.