Yoğun bakımda namaz geçerse?

Kemal Akay: “Kalbime giden ana damarım tıkanmış. Ağır bir ameliyat oldum. İki gün yoğun bakımda kalmışım. Şükür şimdi giderek daha iyiye doğru gidiyorum. Ama hâlâ namazda ayakta duramıyorum, rükû ve secde yapamıyorum. Yoğun bakım esnasında zaten hiç namaz kılamadım. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra kıbleye dönme imkânım da olmadan yatağımda ima ile namazımı kıldım. Benim namazlarımın durumu nedir? İade etmem gerekir mi?”

Büyük Geçmiş Olsun

Büyük geçmiş olsun. Şafi-i Hakiki olan Rabbim büyük şifa versin. Bu hastalıktan, ameliyattan murad-ı âliyesi ne ise, o yüksek feyiz ve bereketten mahrum etmesin. Âmin. Nerede ne kadar Müslüman hasta varsa Rabbim cümlesine şifalar versin, çaresiz bırakmasın. Rahmet hazinesinden feyizler, gaybî hazinesinden şifalar lütfeylesin inşallah.

Hastalığı, görünen ve bize bakan yüzü zahmetli, görünmeyen ve ahirete bakan yüzü rahmet yüklü bir tecelli olarak bize gösteren1 Cenab-ı Allah’a sonsuz şükürler olsun.

İslâm dini rahmet dinidir. Hastalarımız ibadet adına ne yapabiliyorlarsa, onlar için inşallah makbuldür. Şöyle ki:

Yardımcı Olmak Sevaptır

1- Abdest almada sıkıntı çekiyorsa, bulunduğu yerde veya yattığı yerde abdest alması için yardımcı olunur. Bu sevaptır. Meselâ sıcak su hazırlanabilir. Yıkayamadığı abdest azaları yıkanabilir.

2- Eğer hastalığı nedeniyle abdest alma imkânı hiç yoksa temiz bir taş parçası üzerinde teyemmüm yapar.

3- Oturarak dahi namaz kılamıyorsa, nasıl kolayına geliyorsa öyle kılar. Seccade üzerinde kılamıyorsa, yattığı yerde kılar. Bu durumda gösterebildiği namaz hareketlerini gösterir. Eğer hiçbir namaz hareketi gösteremiyorsa, namazını ima ile kılar.

Namaz kılabilmesi için kıbleye dönmesine ve yattığı yerin namaz kılmasına uygun hale getirilmesine yardımcı olunur. Kıbleye dönmesine imkân bulunamamışsa kıble şartı da düşer.

4-Oturarak namaz kılan kimse rükû ve secde yapabiliyorsa yapar; yapamıyorsa ima ile yapar. Bu durumda secde için yaptığı ima, rükû için yaptığı imaya göre biraz daha eğimli olur ki bu vaciptir. Ayakta durabildiği halde oturmaya ve rükû ve secde yapmaya muktedir olmayan kimse ise, rükû ve secde için, ayakta iken ima eder. Bu durumda yine secde için, rükû için eğildiğinden biraz fazlaca eğilir.

Yoğun Bakımda Namaz Düşer

5- Ayakta durmaya da, oturmaya da muktedir olmayan kimseler namazlarını mümkünse ayakları kıbleye gelecek şekilde arkası üzerine yatarak kılarlar. Bu durumda yine mümkünse başları altına bir yastık koyarak başlarını hafifçe kaldırırlar ve böylece kıbleye dönmeleri sağlanmış olur. Rükû ve secdeleri ise ima ile yaparlar.

Bunlar mümkün değilse, imkânları ölçüsünde önce sağ yanı üzerine döner; bu da mümkün değilse dilediği gibi ima ile kılar.

6- Yatarak ima ile de namaz kılmaya güç yetiremeyen ve bu şekilde beş vakitten fazla hastalığı devam eden kimseler için artık, muktedir olana kadar namazın farziyeti düşer.

Yoğun bakımda haliyle namaz kendisinden düşer. Ancak bu sürede geçen namazlarını imkân bulursa sonradan kaza eder.

Allah kabul etsin. Amin.

Dipnot:

1- Lem’alar, s. 334