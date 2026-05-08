"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 MAYIS 2026 CUMA - YIL: 57

Emanet mi ihmal mi? -2

Tuba UYAR
08 Mayıs 2026, Cuma
Biz ebeveynler ve toplumun birer ferdi olarak, çıkan bu yangınları söndürmek için önce çekirdek olan aileyle başlayan eğitimi tekrar gözden geçirme zamanı.

Bilhassa küçüklükten başlayan eğitim olmalı. Çünkü bir çocuk küçüklüğünde kuvvetli bir ders-i imanî alamazsa, sonra pek zor ve müşkül bir tarzda İslâmiyet’in ve imanın erkânlarını ruhuna sindirebilir. Öyleyse tam da şu anda ellerimizden telefonu bırakarak başlamalı sohbet ederek, kalpten bir bağ kurarak sevgiyle dinlemeli. Efendimiz (asm), çocuklara bir şeyi öğretmeden önce onu bizzat yaşardı. “Biz elimizde telefonla ‘kitap oku’ dediğimizde veya televizyon karşısında ‘ibadetlerini aksatma’ diye nasihat ettiğimizde, o yangına su değil benzin dökmüş oluyoruz. Çocuğun seccadede bir baba, elinde kitap olan bir anne görmesi, binlerce nasihatten daha tesirlidir.” Unutmayalım ki; o (asm), ‘Hiçbir baba, çocuğuna güzel ahlâktan daha kıymetli bir miras bırakamaz’ buyurarak bize asıl hedefi göstermiştir.” Onlara kendilerini değerli hissettirmeli, hayatın yalnızca okul derslerinden notlarının sınavlarının iyi olması veya makam mevki güzel bir üniversite iyi bir maddiyat değil, ahlâklı imanî değerlere sahip, merhametli, saygılı olmasını dilemeli bunun için çaba göstermeliyiz. Sadece kendi evlâdımıza değil, ümmet olarak bütün evlâtlara sahip çıkmalıyız. Camide, sokakta, komşulukta çocuklara şefkatle yaklaşmalı, kendi evimizde gösterdiğimiz o güzel ahlâkı, komşunun çocuğuna da bir tebessüm ve bir selamla yansıtmalıyız. Zira bir çocuk, dışarı çıktığında da sığınabileceği ‘emin’ büyükler görmelidir.

Evet yangın büyük, imtihan şiddetli ama elimizle taşıyacağımız bir kova su bile o kadar ehemmiyetli ki benim çabamla ne olur değil çok şey değişebilir. Toplum olarak zararlı içeriklere (sosyal medya, gündüz kuşakları, mafya dizileri) karşı sesimizi yükseltmeli, fiilî duamızı eksik etmemeliyiz. Gözümüzle görmediğimiz yerlere ve elimizin ulaşamadığı şekilde sadece Rabbimize emanet ettiğimiz evlâtlarımıza ve ümmetin evlâtlarına dua etmeliyiz. Ümitvârız çünkü ‘’Şu istikbal inkılabı içinde en yüksek gür sadâ İslâm’ın sadâsı olacaktır” inşallah. Maddî yangının Hz. İbrahim’e serinlik ve selamet verdiği gibi bizim manevî yangınlarımıza da Rabbim serinlik ve selâmetlik versin! 

Okunma Sayısı: 157
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Uluslararası Af Örgütünden AB'ye bir çağrı daha: İsrail'le ortaklık anlaşmasını askıya al!

    AB değerlerine yakışmadı - Hükümetlerden İsrail’le ticarete tam gaz

    Selvi: Vatandaşın sofrası küçülüyor

    AKP’li Usta: Atatürk’ün izindeyiz

    Memurlara prim uyarısı

    AİHM’den bir ihlâl kararı daha - Günay: Kanunsuz suç olmaz - Babacan: Toplu cezalandırma kabul edilemez

    Uysal: Esnafa nefes değil yük getiriliyor

    Letonya'dan Rusya’ya protesto notası

    Bayram tatiline zam gölgesi

    Çocuklar risk altında

    Trump'tan şimdi de AB'ye 'yüksek tarife' tehdidi - 4 Temmuz'a kadar süre verdi

    Almanya, 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en zorlu dönemini yaşıyor

    AB'den ''hantavirüs'' açıklaması

    Hantavirüs şüphesiyle 3 yolcusu tahliye edilen gemiyle ilgili son durum?

    Yurt geneline hafta sonu için yağışlı hava uyarısı!

    İsrail'e en çok silah satan AB ülkeleri: Fransa, Almanya ve Yunanistan

    "Askeri olarak yenilmiş durumdalar"

    Sanchez: AB kollarını kavuşturup bekleyemez

    Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: Arsenal-Paris Saint-Germain

    En Çok Okunanlar

    Genel

    AKP’li Usta: Atatürk’ün izindeyiz
    Genel

    AİHM’den bir ihlâl kararı daha - Günay: Kanunsuz suç olmaz - Babacan: Toplu cezalandırma kabul edilemez
    Genel

    Uysal: Esnafa nefes değil yük getiriliyor
    Genel

    Selvi: Vatandaşın sofrası küçülüyor
    Genel

    AB değerlerine yakışmadı - Hükümetlerden İsrail’le ticarete tam gaz
    Genel

    Memurlara prim uyarısı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Uluslararası Af Örgütünden AB'ye bir çağrı daha: İsrail'le ortaklık anlaşmasını askıya al!
    Genel

    Bayram tatiline zam gölgesi
    Genel

    Çocuklar risk altında

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.