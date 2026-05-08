Nisan yağmurlarıyla veda eden iki bahtiyar: Selâhattin Konyalıoğlu ve Hasan Şen

Seksen senelik ömürlerini Kur’ân ve iman davasına vakfetmiş faziletli insanları bir hafta ara ile ebedî âleme Bolu’dan Selâhattin Konyalıoğlu’nu ve İzmir’den Hasan Şen’i nisan yağmurlarıyla uğurladık…

Her biri ayrı bir kutup gibi Kur’ân hakikatlerine gönül vermiş, nur deryasına dalmış, feyiz almış, muhabbetle bağlanmış şahsiyetlerin hayatları, hatıraları derslerle, ibretlerle doludur. Ahirzamanda dinsizlik cereyanlarına ve ifsat komitelerine karşı duruşlarında manevî bir heybet, şecaat, cesaret ve metanet görülür. Sohbet ve muhabbetle Risale-i Nurlar’dan aktardıkları hakikatler tatlı, hoş, bir üslup, akıcı selâset, nahif letafet, etkili hitabetle anlattıkları akıllara işler, kalplere kadar sirayet eder. Her ikisinin de şiirleri, yazıları, sözleri, hayatları ve hatıralarına bakınca Bediüzzaman’ın ve saff-ı evvel talebelerinin hayatlarından izler, ışıltılar, işaretler görülür. İslâm davasına iman, ihlâs, sıdk, sebat, sadakatle hizmet etmenin ölçüleri, düsturları, prensipleri ve numuneleri gelecek nesillere vedia olarak ulaştırılacak kıymet ve değer taşımaktadır.

Hasan Şen ve Selahattin Konyalıoğlu, Yeni Asya Gazetesinin 57 senelik tavizsiz istikrar çizgisinde, son nefeslerine kadar camianın mensupları olmanın şerefini taşımışlar. Fiilleriyle, fikirleriyle, gönülleriyle, kalemleriyle irfan meşalesini tutmuş, karanlıkları aydınlatmışlar. Bediüzzaman’ın Risale-i Nur Külliyatında hukukun üstünlüğünü, adalet-i mahza, meşveret ve şûrâ, hürriyet ve demokrasi tavsiyelerini her yerde ve her zaman neşretmişler.

Nur hizmetlerine gönül vermiş ve kadim Yeni Asya okuyucusu, 1946 doğumlu olan Selâhattin Konyalıoğlu’nun bazı hasletleri: Hafızlığını ikmal etmiş, ilahiyatçı ve eğitimci olarak anlattıkları, yazdıkları, hayat tecrübeleriyle genç kuşaklara yıllarca ışık tutup yol göstermiş bir münevver.

Selâhattin Ağabey, İttihat Gazetesi’nden beri Nurlarla meşgul, saff-ı evvel ağabeylerle mülâki olmuş. “Cenab-ı Hak bana iki nimet ihsan etti. Biri hafızlık, ikincisi Risale-i Nurlar’dır” demişti. Günlük programında Kur’ân okumak (2-3 cüz), Risale okuma ve Yeni Asya gazetesi onun ayrılmaz bir parçasıdır. Okuduğu gazeteyi uygun olan yerlere bırakır. Ailede büyükten küçüğe, çocuklardan torunlara kadar (13 takım) herkes Risale-i Nur Külliyatı sahibidir…

1943 İzmir doğumlu Hasan Şen,1964 yılında Risale-i Nur’ı tanımış ve Nur kervanına dahil olmuş. Bundan sonraki hayatı, Nur davası içinde son nefese kadar devam eden sadakat timsali bir kahraman. Merhum Yusuf Öztanzan’dan devraldığı Yeni Asya bayrağını ve neşriyatını vefatına kadar devam ettirmiştir. Büyük şehrin büyük problemleri, dalgaları, zahmetleri içinde sefine-i Rabbaniyede çalışmış, gayret göstermiş.

Yüzlerce gençlerin elinden tutmuş, insanlara Kur’ân hakikatlerini ulaştırmış. Her sene Barla’ya gelen gençler hatıraları, Hasan Şen’den dinlediler. Onun Nur Kervanı şiirleri ile Barla Medresesi, Ulu Çınar, Cennet Bahçesi, Çamdağı, Katran ağacı ile coştular...

Hasan Şen’in şiiriyle: “Nurdan damlalar indi semadan, /Birleşti damlalar, koca sel oldu. / Bir zamanlar ıssız bir belde iken, / Nur Kervanı’na şimdi yol oldu... Ey sonsuzluğa giden Nurlu Kervan, / Mutlaka yolunuz geçsin Barla’dan.”

Selâhattin Konyalıoğlu’nun duasıyla bitirelim: “Risale-i Nur dairesinde ömür sürmeyi, iman ve Kur’ân’la kabre girmeyi Allah’ımızdan dualarımızla niyaz ederim…”

İki bahtiyar insana, Rabbimden rahmet diliyorum...

