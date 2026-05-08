"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 MAYIS 2026 CUMA - YIL: 57

Nisan yağmurlarıyla veda eden iki bahtiyar: Selâhattin Konyalıoğlu ve Hasan Şen

Muzaffer KARAHİSAR
08 Mayıs 2026, Cuma
Seksen senelik ömürlerini Kur’ân ve iman davasına vakfetmiş faziletli insanları bir hafta ara ile ebedî âleme Bolu’dan Selâhattin Konyalıoğlu’nu ve İzmir’den Hasan Şen’i nisan yağmurlarıyla uğurladık…

Her biri ayrı bir kutup gibi Kur’ân hakikatlerine gönül vermiş, nur deryasına dalmış, feyiz almış, muhabbetle bağlanmış şahsiyetlerin hayatları, hatıraları derslerle, ibretlerle doludur. Ahirzamanda dinsizlik cereyanlarına ve ifsat komitelerine karşı duruşlarında manevî bir heybet, şecaat, cesaret ve metanet görülür. Sohbet ve muhabbetle Risale-i Nurlar’dan aktardıkları hakikatler tatlı, hoş, bir üslup, akıcı selâset, nahif letafet, etkili hitabetle anlattıkları akıllara işler, kalplere kadar sirayet eder. Her ikisinin de şiirleri, yazıları, sözleri, hayatları ve hatıralarına bakınca Bediüzzaman’ın ve saff-ı evvel talebelerinin hayatlarından izler, ışıltılar, işaretler görülür. İslâm davasına iman, ihlâs, sıdk, sebat, sadakatle hizmet etmenin ölçüleri, düsturları, prensipleri ve numuneleri gelecek nesillere vedia olarak ulaştırılacak kıymet ve değer taşımaktadır. 

Hasan Şen ve Selahattin Konyalıoğlu, Yeni Asya Gazetesinin 57 senelik tavizsiz istikrar çizgisinde, son nefeslerine kadar camianın mensupları olmanın şerefini taşımışlar. Fiilleriyle, fikirleriyle, gönülleriyle, kalemleriyle irfan meşalesini tutmuş, karanlıkları aydınlatmışlar. Bediüzzaman’ın Risale-i Nur Külliyatında hukukun üstünlüğünü, adalet-i  mahza, meşveret ve şûrâ, hürriyet ve demokrasi tavsiyelerini her yerde ve her zaman neşretmişler.  

Nur hizmetlerine gönül vermiş ve kadim Yeni Asya okuyucusu, 1946 doğumlu olan Selâhattin Konyalıoğlu’nun bazı hasletleri: Hafızlığını ikmal etmiş, ilahiyatçı ve eğitimci olarak anlattıkları, yazdıkları, hayat tecrübeleriyle genç kuşaklara yıllarca ışık tutup yol göstermiş bir münevver. 

Selâhattin Ağabey, İttihat Gazetesi’nden beri Nurlarla meşgul, saff-ı evvel ağabeylerle mülâki olmuş. “Cenab-ı Hak bana iki nimet ihsan etti. Biri hafızlık, ikincisi Risale-i Nurlar’dır” demişti. Günlük programında Kur’ân okumak (2-3 cüz), Risale okuma ve Yeni Asya gazetesi onun ayrılmaz bir parçasıdır. Okuduğu gazeteyi uygun olan yerlere bırakır. Ailede büyükten küçüğe, çocuklardan torunlara kadar (13 takım) herkes Risale-i Nur Külliyatı sahibidir…

1943 İzmir doğumlu Hasan Şen,1964 yılında Risale-i Nur’ı tanımış ve Nur kervanına dahil olmuş. Bundan sonraki hayatı, Nur davası içinde son nefese kadar devam eden sadakat timsali bir kahraman. Merhum Yusuf Öztanzan’dan devraldığı Yeni Asya bayrağını ve neşriyatını vefatına kadar devam ettirmiştir. Büyük şehrin büyük problemleri, dalgaları, zahmetleri içinde sefine-i Rabbaniyede çalışmış, gayret göstermiş. 

Yüzlerce gençlerin elinden tutmuş, insanlara Kur’ân hakikatlerini ulaştırmış. Her sene Barla’ya gelen gençler hatıraları, Hasan Şen’den dinlediler. Onun Nur Kervanı şiirleri ile Barla Medresesi, Ulu Çınar, Cennet Bahçesi, Çamdağı, Katran ağacı ile coştular...

Hasan Şen’in şiiriyle: “Nurdan damlalar indi semadan, /Birleşti damlalar, koca sel oldu. / Bir zamanlar ıssız bir belde iken, / Nur Kervanı’na şimdi yol oldu... Ey sonsuzluğa giden Nurlu Kervan, / Mutlaka yolunuz geçsin Barla’dan.”

Selâhattin Konyalıoğlu’nun duasıyla bitirelim: “Risale-i Nur dairesinde ömür sürmeyi, iman ve Kur’ân’la kabre girmeyi Allah’ımızdan dualarımızla niyaz ederim…”

İki bahtiyar insana, Rabbimden rahmet diliyorum...

Okunma Sayısı: 162
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Uluslararası Af Örgütünden AB'ye bir çağrı daha: İsrail'le ortaklık anlaşmasını askıya al!

    AB değerlerine yakışmadı - Hükümetlerden İsrail’le ticarete tam gaz

    Selvi: Vatandaşın sofrası küçülüyor

    AKP’li Usta: Atatürk’ün izindeyiz

    Memurlara prim uyarısı

    AİHM’den bir ihlâl kararı daha - Günay: Kanunsuz suç olmaz - Babacan: Toplu cezalandırma kabul edilemez

    Uysal: Esnafa nefes değil yük getiriliyor

    Letonya'dan Rusya’ya protesto notası

    Bayram tatiline zam gölgesi

    Çocuklar risk altında

    Trump'tan şimdi de AB'ye 'yüksek tarife' tehdidi - 4 Temmuz'a kadar süre verdi

    Almanya, 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en zorlu dönemini yaşıyor

    AB'den ''hantavirüs'' açıklaması

    Hantavirüs şüphesiyle 3 yolcusu tahliye edilen gemiyle ilgili son durum?

    Yurt geneline hafta sonu için yağışlı hava uyarısı!

    İsrail'e en çok silah satan AB ülkeleri: Fransa, Almanya ve Yunanistan

    "Askeri olarak yenilmiş durumdalar"

    Sanchez: AB kollarını kavuşturup bekleyemez

    Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: Arsenal-Paris Saint-Germain

    En Çok Okunanlar

    Genel

    AKP’li Usta: Atatürk’ün izindeyiz
    Genel

    AİHM’den bir ihlâl kararı daha - Günay: Kanunsuz suç olmaz - Babacan: Toplu cezalandırma kabul edilemez
    Genel

    Uysal: Esnafa nefes değil yük getiriliyor
    Genel

    Selvi: Vatandaşın sofrası küçülüyor
    Genel

    AB değerlerine yakışmadı - Hükümetlerden İsrail’le ticarete tam gaz
    Genel

    Memurlara prim uyarısı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Uluslararası Af Örgütünden AB'ye bir çağrı daha: İsrail'le ortaklık anlaşmasını askıya al!
    Genel

    Bayram tatiline zam gölgesi
    Genel

    Çocuklar risk altında

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.