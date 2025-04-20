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20 NİSAN 2025 PAZAR - YIL: 56

Dünya Siyasetine Bakışta Ölçülerimiz - 2

20 Nisan 2025, Pazar 14:18
Prof. Dr. Ahmet Battal & Akıl Misafiri #4

Yeni Asya Tv'nin bugünkü misafiri Prof. Dr. Ahmet Battal.

Kendisini Yeni Asya Gazetesi'nde "Akıl Misafiri" köşesinden tanıdığımız Ahmet Battal ile dünyada olan biten hadiselerle ne ölçüde meşgul olmalıyız sorusu üzerinden bir konuşma gerçekleştirdik.

Bununla birlikte müslümanlar olarak güncel olaylara bakarken nasıl bir bakış açısına sahip olmalıyız şeklinde suallerin de cevaplarını aradık.

Biz istifade ettik sizin de beğeni ve istifadenize sunuyoruz.

İyi seyirler.

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