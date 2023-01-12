Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin UYSAL 11 Ocak 2023 Çarşamba günü Ankara Masası’nda Gürkan Zengin’in “Gündem” Programına Canlı Yayın Konuğu oldu ve gündeme ilişkin sorulara cevap verdi.

- Türkiye, tarihi bir kavşağa doğru ilerliyorDoğruluğu ispat edilmiş çizgi - Şerefi için siyaset yapmış bir eşrafın partisiyiz - AKP’nin kuruluşundan bu yana farklı farklı evreleri var - Türkiye dört nala felakete gidiyor - Kontrolsüz güç - Hükümet etmek sınırsız bir iktidar sahası demek değildir - Tarihin özeleştirisini açık yüreklilikle yapıyoruz - Parti ve devlet başkanlığı bir kişinin uhdesinde olmaz - Altılı Masa’da her siyasi partinin farklı fikirleri var - Bugün parlamentodan hükümet çıkmıyor - Türkiye keyfi yönetimin sonuçlarını yaşıyor - Sayın Erdoğan Türkiye’de demografiye yenildi - Masa’nın dışından bir aday işin tabiatına uygun değil - Eğer aday çıkmazsa her siyasi partinin başkanı cumhurbaşkanı adayıdır - Meral Hanım “Ben başbakan olacağım” demeseydi - Sayın Erdoğan kutuplaşmanın ekmeğini yedi - Siyasetin şartları değişti - Kılıçdaroğlu’nun adaylığı - 6’lı Masa olarak ortak aklı işleterek kademe kademe geliyoruz - 6’lı Masa için siyasi iklim değerlendirilmeli - Ortak dil ülkenin beraberliğinin teminatıdır - Türkiye’de 40 yıldır etnik bölücü dille mücadelemiz var - Siyasi partilerin hedefleri kendilerini bağlar - Demokrasilerin en zor sınavı terörle mücadeledir - Terör örgütlerine karşı net bir çizgimiz olmalı - HDP, PKK ile aralarındaki çizgiyi net bir şekilde çizmeli - Anayasa’nın 66. Maddesi ile hiçbir sorunumuz yok - Seçim tarihi - 14 Mayıs seçim tarihi - 14 Mayıs seçim tarihi: Yeter Söz Milletindir - Sayın Erdoğan kendi gücünü millete dayatmak istiyor - Türkiye’de herkes birbirinin celladı - Türkiye’nin 40 yıldır hata veren siyasi bir düzeni var - Milletvekillerinin seçim bölgesi genel başkanların odası - 6’lı Masa’nın vekillerle ilgili taahhütleri var - Demokrasinin asgarilerini kaybetmekle karşı karşıyayız - Tüm problemler temsili demokrasinin sonucu - Mesajlarımızı kamuoyuna iletmekte zorlanıyoruz Yeni Asya EuroNur

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