Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin UYSAL 11 Ocak 2023 Çarşamba günü Ankara Masası’nda Gürkan Zengin’in “Gündem” Programına Canlı Yayın Konuğu oldu ve gündeme ilişkin sorulara cevap verdi.
- Türkiye, tarihi bir kavşağa doğru ilerliyorDoğruluğu ispat edilmiş çizgi
- Şerefi için siyaset yapmış bir eşrafın partisiyiz
- AKP’nin kuruluşundan bu yana farklı farklı evreleri var
- Türkiye dört nala felakete gidiyor
- Kontrolsüz güç
- Hükümet etmek sınırsız bir iktidar sahası demek değildir
- Tarihin özeleştirisini açık yüreklilikle yapıyoruz
- Parti ve devlet başkanlığı bir kişinin uhdesinde olmaz
- Altılı Masa’da her siyasi partinin farklı fikirleri var
- Bugün parlamentodan hükümet çıkmıyor
- Türkiye keyfi yönetimin sonuçlarını yaşıyor
- Sayın Erdoğan Türkiye’de demografiye yenildi
- Masa’nın dışından bir aday işin tabiatına uygun değil
- Eğer aday çıkmazsa her siyasi partinin başkanı cumhurbaşkanı adayıdır
- Meral Hanım “Ben başbakan olacağım” demeseydi
- Sayın Erdoğan kutuplaşmanın ekmeğini yedi
- Siyasetin şartları değişti
- Kılıçdaroğlu’nun adaylığı
- 6’lı Masa olarak ortak aklı işleterek kademe kademe geliyoruz
- 6’lı Masa için siyasi iklim değerlendirilmeli
- Ortak dil ülkenin beraberliğinin teminatıdır
- Türkiye’de 40 yıldır etnik bölücü dille mücadelemiz var
- Siyasi partilerin hedefleri kendilerini bağlar
- Demokrasilerin en zor sınavı terörle mücadeledir
- Terör örgütlerine karşı net bir çizgimiz olmalı
- HDP, PKK ile aralarındaki çizgiyi net bir şekilde çizmeli
- Anayasa’nın 66. Maddesi ile hiçbir sorunumuz yok
- Seçim tarihi
- 14 Mayıs seçim tarihi
- 14 Mayıs seçim tarihi: Yeter Söz Milletindir
- Sayın Erdoğan kendi gücünü millete dayatmak istiyor
- Türkiye’de herkes birbirinin celladı
- Türkiye’nin 40 yıldır hata veren siyasi bir düzeni var
- Milletvekillerinin seçim bölgesi genel başkanların odası
- 6’lı Masa’nın vekillerle ilgili taahhütleri var
- Demokrasinin asgarilerini kaybetmekle karşı karşıyayız
- Tüm problemler temsili demokrasinin sonucu
- Mesajlarımızı kamuoyuna iletmekte zorlanıyoruz
Yeni Asya EuroNur