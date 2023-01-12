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14 OCAK 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

Şerefi için siyaset yapmış bir eşrafın partisiyiz

12 Ocak 2023, Perşembe 08:20
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin UYSAL 11 Ocak 2023 Çarşamba günü Ankara Masası’nda Gürkan Zengin’in “Gündem” Programına Canlı Yayın Konuğu oldu ve gündeme ilişkin sorulara cevap verdi.

- Türkiye, tarihi bir kavşağa doğru ilerliyorDoğruluğu ispat edilmiş çizgi

- Şerefi için siyaset yapmış bir eşrafın partisiyiz

- AKP’nin kuruluşundan bu yana farklı farklı evreleri var

- Türkiye dört nala felakete gidiyor

- Kontrolsüz güç

- Hükümet etmek sınırsız bir iktidar sahası demek değildir

- Tarihin özeleştirisini açık yüreklilikle yapıyoruz

- Parti ve devlet başkanlığı bir kişinin uhdesinde olmaz

- Altılı Masa’da her siyasi partinin farklı fikirleri var

- Bugün parlamentodan hükümet çıkmıyor

- Türkiye keyfi yönetimin sonuçlarını yaşıyor

- Sayın Erdoğan Türkiye’de demografiye yenildi

- Masa’nın dışından bir aday işin tabiatına uygun değil

- Eğer aday çıkmazsa her siyasi partinin başkanı cumhurbaşkanı adayıdır

- Meral Hanım “Ben başbakan olacağım” demeseydi

- Sayın Erdoğan kutuplaşmanın ekmeğini yedi

- Siyasetin şartları değişti

- Kılıçdaroğlu’nun adaylığı

- 6’lı Masa olarak ortak aklı işleterek kademe kademe geliyoruz

- 6’lı Masa için siyasi iklim değerlendirilmeli

- Ortak dil ülkenin beraberliğinin teminatıdır

- Türkiye’de 40 yıldır etnik bölücü dille mücadelemiz var

- Siyasi partilerin hedefleri kendilerini bağlar

- Demokrasilerin en zor sınavı terörle mücadeledir

- Terör örgütlerine karşı net bir çizgimiz olmalı

- HDP, PKK ile aralarındaki çizgiyi net bir şekilde çizmeli

- Anayasa’nın 66. Maddesi ile hiçbir sorunumuz yok

- Seçim tarihi

- 14 Mayıs seçim tarihi

- 14 Mayıs seçim tarihi: Yeter Söz Milletindir

- Sayın Erdoğan kendi gücünü millete dayatmak istiyor

- Türkiye’de herkes birbirinin celladı

- Türkiye’nin 40 yıldır hata veren siyasi bir düzeni var

- Milletvekillerinin seçim bölgesi genel başkanların odası

- 6’lı Masa’nın vekillerle ilgili taahhütleri var

- Demokrasinin asgarilerini kaybetmekle karşı karşıyayız

- Tüm problemler temsili demokrasinin sonucu

- Mesajlarımızı kamuoyuna iletmekte zorlanıyoruz

Yeni Asya EuroNur

Etiketler: ankara masası
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