Bediüzzamanı anma ve anlama haftası

Vefatının 63. sene-i devriyesinde Bediüzzaman Hazretleri hanımlar tarafından düzenlenen programlarla da fikirleri dünyamıza getirdiği güzellikler açısından değerlendirildi, anlatıldı.

Mahallerde medreselerimizde yüz yüze yapılan programlar haricinde akşam online dersler vasıtasıyla da daha geniş çevrelere ulaşıldı adeta vatan sathı bir mekteb oldu.

Allah rızası için yapılan tüm faaliyetleri Rabbimiz kabul etsin.

Bediüzzaman modeli ile geleceğe bakış

13 Mart tarihinde İstanbul hanımlarının organize ettiği online programda Bediüzzaman’ın telif ettiği “Hutbe-i Şamiye ve Muhakemat” eserleri çerçevesinde gelecek anlayışı anlatıldı. Emine Sultan Çakır moderatörlüğünde sunumu Mehlika Gürsoylu ve Serpil Öğüt gerçekleştirdi. “Mazi başkalara, gelecek bize” dediler.

İfsad komitelerine karşı kuvvetli ümidimiz: Şahs-ı manevi

16 Mart tarihinde İzmit hanımlarının organizesiyle yapılan online programda:

Hayt-ı nurani olan şahs-ı manevi; Ferd-i ferid olan şahs-ı manevi; Şahs-ı manevide sebat ve istikamet

başlıkları altında şahs-ı manevi kavramı işlendi. Moderatörlüğünü Nuray Hasbaş’ın yaptığı faaliyette Kübranur Özer, Nuran Onay ve Güler Çakmak sunum yaptılar.

Şahs-ı manevinin sac ayağı: İhlas- tesanüd-uhuvvet- meşveret

18 Mart tarihinde İzmir hanımlarının organize ettiği programda “İhlas ve meşvere” başlığı Ayşenur Yaşar, “Tesanüd ve uhuvvet’’ kavramları da Nurbanu Şen tarafından sunuldu.

Şahs-ı maneviye hicret

21 Mart tarihinde Nevşehir hanımlarının organize ettiği programda Rabia Mert’in moderatörlüğünde “Hücumat-ı Sitte penceresinden şahs-ı manevi kavramı” ve “Afaktan fıtrata yolculuk’’ konusu Yasemin Güleçyüz ve Halide Keçeli tarafından sunuldu.

Online çocuk ve genç kız dersleri

Hafta vesilesiyle onlıne çocuk ve liseli derslerinde de Bediüzzaman’ın hayatı ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Etkinlikler düzenlendi.

Hülasa

“Bediüzzaman’ı Anma ve Anlama Haftası” çerçevesinde teknik masada, afiş hazırlığında, sunumda, Kur’an okuma- aşir vazifelerinde sorumluluk olan tüm kardeşlerimize binler teşekkür ve dualar.

Üstad Hazretlerinin aziz ruhuna taife-i nisadan bir demet hediye…

Rabbimiz kabul etsin.