"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Çocuklara yeşil eğitim

Yasemin GÜLEÇYÜZ
25 Ağustos 2021, Çarşamba
Çocuklarımıza küçük yaşlarda kazandırmamız gereken eğitimlerden biri de yaşadığımız çevrede yaşayan ağaçları, bitkileri, kuşları tanıtmak, sevdirmeye çalışmak olmalı. Önce anne babalar olarak bizler tanıyıp seveceğiz elbette komşumuz olan canlıları ki evlâtlarımıza da tanıtalım, sevdirelim.

Serçe, karga, martı, güvercin, kumru, sığırcık, saka, bülbül, hüdhüd… 

Çınar, çam, selvi, defne, ıhlamur, erik, kiraz, dut ağaçları…

Ebegümeci, semizotu, ballıbaba, ısırgan, karahindiba…

Pavlonya, sümbül, erguvan, manolya…

Bunlar metropol şehirlerinde bile hemen her yeşil alanda eğer dikkat ederseniz görebileceğimiz komşu ağaçlarımız, bitkilerimiz, kuşlarımız..

Konu ile ilgili resimli kitaplar, hikâyeler, çocuk şarkıları, yakından izleme için dürbün gibi cihazlar komşu canlılarımızla tanışmayı ardından da muhabbeti getirecektir. Bu konudaki sanal dünyada yaşadığımız çevrede bulunan çok detaylı tabiat komşularımız bilgisine ulaşılabileceğimizi hatırlatalım.

MUTLU ÇOCUKLAR

Çevremdeki çocukları gözlemlediğimde ne kadar bereketli zengin bir çocukluk dönemi geçirdiğimi fark ediyor şükrediyorum. Bununla birlikte çocuklarımız için üzülmüyor da değilim. (Buna rağmen ümitsiz de değilim) İlkokul döneminde tatillerde eğitim için kaldığım babaannemin yanından anne babamın vazife yaptığı köye gittiğimde benim için macera başlardı. Zaten okulda öğretmenimiz çocuk şarkıları, hikâyeler de dahil olmak üzere ağacın, kuşun, çiçeğin sevgisini kazandırırdı bize. Önce yaşlı dut ağacına merhaba der, arkadaşlarımla onun koca gövdesini kucaklamaya çalışırdık. Dallarını aramızda paylaştığımız dut ağacı güvenilir dallarıyla ikinci adresimizde. Her sabah gece boyunca pişirdiği tatlı dutları servis ederdi bize. Biz de onun dallarına zarar vermeden kuşlarla birlikte dutların keyfini çıkarırdık.

Erik, badem, armut ağacı dut gibi güvenilir dallara sahip değildi. Beklemediğiniz bir anda ayağınız boşlukta kalabilirdi. Ona göre tedbir alırdık. Ağaçların da tıpkı insanlar gibi karakterleri mi vardı? 

En son birkaç yıl önce çocukluğumun yaz tatillerinin geçtiği köye uğradığımda yaşlı dut ağacını yerinde görmek eski bir baba dostunu görmek gibi sevindiriciydi.

HÜLÂSA

Çocuklarımızı yaşadığı çevreye duyarlı, ağacın, çiçeğin, kuşun, hayvanın hukukuna saygılı fertler olarak yetiştirmeye gayret etmek çok önemli bir eğitim. Bu eğitimi çocuklarımıza kazandırmadıkça orman yangınları da rant zihniyeti de azalmayacaktır. 

“Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikin” diyen bir Peygamberin (asm) ümmeti olduğumuzu unutmayalım.

Okunma Sayısı: 144
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Memur zammında hayal kırıklığı

    Atanamayan öğretmenler: Önümüzü göremiyoruz

    Çaykur alıma ara verdi vatandaş mağdur oldu

    Vatandaş borçla yaşıyor

    ABD tahliye sürecini 31 Ağustos'ta noktalayacak

    Taliban 31 Ağustos'a kadar süre verdi

    Nijerya'daki kolera salgınında 72 kişi daha öldü

    Türkiye'de salgının son 24 saati

    ''Diyalog istiyoruz ancak savaşa da hazırız''

    Millet İttifakı İl Başkanları bir araya geldi

    Kira fiyatları cep yakmaya devam ediyor

    IMF'den 6.3 milyar dolar

    Karamollaoğlu: Fazla ısrarı isabetli bulmam

    İzmir Tabip Odası’ndan “sonuçları açıklayın” çağrısı

    'Gelişmiş ülkeler bile güvende değil'

    Kazdağları'ndaki yangın kontrol altında

    Türkiye'de ve dünyada aşılama sürecinde son durum?

    Çavuşoğlu: Afganistan'dan 1404 kişiyi tahliye ettik

    'Türkiye'de mülteci merkezi' haberleri yalanlandı

    Okullar için salgın önlemleri rehberi hazırlandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bebeklere emekleme koğuşu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Aziz adlı milletin vekil savaşları
    Ali FERŞADOĞLU

    İddialarına sahip çıkmayanlar...
    Genel

    Memur zammında hayal kırıklığı
    Cevher İLHAN

    Afganistan’ın barışı “ecnebi projeleri”nde değil
    Ayşe Nur

    Düşmanına güvenmenin bedeli
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Gelir doğru paylaşılıyor mu?
    Genel

    Atanamayan öğretmenler: Önümüzü göremiyoruz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.