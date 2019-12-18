Farklı mekânlar ve farklı portreler

Napolyon ‘’Dünya bir ülkeden ibaret olsaydı, başşehri İstanbul olurdu’’ demiş. Dünya tek devlet değil, ama kesin olan birşey var ki İstanbul bir kültür başşehri.

Diğer şehirleri mukayese etme imkânım yok bununla birlikte ilçe belediyeleri, büyükşehir, okul ve üniversitelerin kültür sanat faaliyetleri birbiri ardısıra yapılıyor. Afişleri okumaya bile çoğu zaman yetişemiyorsunuz. Bu tarz programları takip etmenin faydalarından biri de yaşadığınız ortamda hayat tarzları, fikirleri farklı sosyal kesimlerden insanları gözlemleyip, tanımaya çalışmak, tanışmak...

Bu yazımızda bir hafta boyunca takip etmeye çalıştığım programlardan kısa notları sizlerle paylaşmak istiyorum:

TIP İLMİNE TEVHİD NAZARI İLE BAKIŞ

Risale-i Nur hanım talebelerinin faaliyetleri şüphesiz apayrı bir yerde. Mahal dersleri, çalışmalı mütalâalı dersler, seminerler yoğun bir şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu ‘’Bahtiyar doktorlardan’’ sevgili Dr. Dolunay Coşkun’un ‘’Tıp İlmine Tevhid Nazarı ile Bakış’’ semineri yoğun bir katılımla gerçekleşti. Seminer hakkında detaylı bilgiyi bizzat kaleminden makale tarzında inşallah en kısa zamanda gazetemiz ya da dergilerimizde takip edebilirsiniz.

ÖMRÜMÜN BEREKETİ

‘’Dersaadet Konuşmaları’’ her hafta bir mütefekkirin konuştuğu programlardan. ‘’Ömrümün Bereketi’’ başlığı altında bu haftanın konuğu Hattat, ebru sanatçısı ve yazar Uğur Derman’dı. (En büyük keyiflerimden biri hat levhalarını bulmaca çözer gibi anlamaya çalışmak olduğundan bu programı kaçırmamalıydım!)

‘’Ömrümün Bereketi’’ yazarın en son kitabının adı. Uğur Bey şahsiyeti, duruşu, lisanı, derin kültür birikimiyle tam bir ‘’İstanbul Beyefendisi’’ Hocaları olan Süheyl Ünver ve Necmeddin Okyay üzerine hatıralarını paylaştı. ‘’İstanbul Dersaadet idi. Ne yazık ki Derfelâket oldu’’ derken hızla yükselen gökdelenleri ‘’İstanbul’un mezartaşları’’ olarak nitelendirmesi ibretliydi.

Program sonunda ‘’Konuşmalarım bir işe yaradı mı bilemiyorum’’ cümlesi ‘’Nezaket, balmumunun sıcakta erimesi gibi muhatabınızı değiştirir’’ sözünü hatırlattı.

HEVSEL BAHÇESİ

Hevsel Bahçeleri biliyorsunuz. Diyarbakır’ımızın UNESCO tarafından da Dünya Mirası ilân edilen tarihî verimli bir arazisi. Diyarbakır kalesi ile Dicle Nehri arasında kalan binlerce yıllık zümrüt yeşili topraklar...

Girişimci Diyarbakırlı genç hanımlarımızdan biri sosyal medyada bu ismi kullanınca ve marka ismi olarak seçince çalışmaları dikkatimi çekti. Hele de İstanbul’da ‘’TEDx VefaWomen’’ konuşmaları adı altında bir faaliyete katılacağını öğrenince dinlemek istedim. Böylece Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde bir seminerler dizisi sürpriziyle karşılaştım. Ancak dört genç kadının konuşmasını izleyebildim. Hemcinslerimin hayat yolculuğunda karşılaştıkları problemleri ciddî gayret ve kararlılıklarıyla nasıl aştıklarını dinlemek gurur vericiydi. Salondan ayrıldığımda sabah başlayan program daha akşama kadar devam edecekti.

GİRİŞİMCİ KADINLAR

Şehadet Çitil, terör merkezi olarak tanıtılmaya çalışılan bölgelerdeki köylü kadınların ve esnafın dayanışmasıyla kurduğu markasıyla üretilen ürünleri büyük şehirlere ulaştıran bir sistem kurmuştu. Gayret ve kararlılıkla fakirlik ve cehaletin nasıl sanat ve ittifaka dönüştüğünün bir deliliydi anlattıkları.

Büşra Kayıkçı besteci, piyanist ve içmimar kimliğiyle sessizliğin sesini çok zarif cümleleriyle anlattı. Eserlerinden birini sahnedeki piyanoda icra etti.

Ayşe Seyyide Kaptaner ise mültecilerin ve okula gidemeyen çocukların gençlerin eğitimindeki eksikleri kapatmak, fırsat eşitliği sağlamak amacıyla kurucu ortağı olduğu online bir platform SchoolX’i anlattı.

Kimi tesettürlü gencecik bir anne olan bu kadınlardan dinlediklerim kadınlardaki şefkat, gayret ve kararlılığın muazzam bir kahramanlığa nasıl dönüşebileceği hakikatini bir kez daha tasdik ettirdi. Şefkat, gayret ve kararlılıklarının sadece dünyaya münhasır kalmaması, ebedîleşmesi için duâ ettim.

Bununla birlikte, bütün konuşmacıların kısa hayat hikâyelerinin ‘’Cesaretini Parlat’’ adı altında bir broşürde toplanması, kadınları cesur olmaya dâvet etmek ilginçti. (Biliyorsunuz cesaret hanımlarda dinimizce tavsiye edilmeyen, sefih medeniyetin ise devamlı kadınları dâvet ettiği bir özellik.) Konuşmacılardan akademisyen bir hanımın çalıştığı üniversitede ‘’Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’’ dersleri vermesi de beni düşündürdü. Programın sponsorluğunu TÜRGEV yapıyordu.

Dileğimiz, bu güzel gayretlerin dünyevîleşme ve İslâmî feminizm rüzgârlarında savrulmamasıdır.

HÜLÂSA

Zaman zaman farklı mekânlarda, farklı insanları görmek, tanımak, tanışmak, onları dinlemek, gözlemlemek, tefekkür etmek iyidir. Ruha iyi gelir.