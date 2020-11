“İslâm’da her suale cevap var”

Trabzonspor’un eski İngiliz Teknik Direktörü Eddie Newton, İslâm’da aradığı her soruya cevap bulabildiğini belirterek nasıl Müslüman olduğunu anlattı.

NTV Spor’un haberine göre, 48 yaşındaki teknik adam şunları kaydetti:

“Kuzenlerimden biri İslâmiyet’i seçmişti. Başka bir kuzenim de İslâmiyet’i seçmek üzereydi. Eşimle tanışmıştım, eşim de Müslüman olduğu için onun vasıtasıyla İslâmiyet hakkında bilgiler edinmeye başlamıştım. Belki de beni en çok etkileyen şey kuzenimin düğününde gerçekleşti. Düğünün yapıldığı yere yakın bir mescitte ezan sesini duydum. Ezan sesini ilk duyduğumda çok duygulanmış ve ağlamıştım. Bunun sonrasında içimde bir şeyler olduğunun farkındaydım. Ancak annem ve babam Katolik olduğu için ve ailemde hiç Müslüman olmadığı için alacağım herhangi bir karar çok büyük bir karar olacaktı. Bu karar hâliyle annem ve babamı da hayâl kırıklığına uğratacaktı. Eşime sorular sordum, kuzenime ve çevremdekilere sorular sordum. Müslümanlık hakkında okumaya devam ettim ve beni bilgilendiren insanlara sorular sordum. Beni en çok etkileyen şeylerden bir tanesi de İslâmiyet’te sorduğunuz bütün soruların cevaplarını bulabiliyorsunuz. Bir gün araba sürerken kenara çektim ve bana İslâmiyet hakkında bilgiler veren arkadaşımı arayıp “O gün bugün, İslâmiyet’i seçmek istiyorum” dedim ve ardından da Müslüman oldum. Benim için en önemli şey aradığınız soruların cevabını bulabilmeniz, İslâmiyet’te de aradığınız her sorunun cevabını bulabiliyorsunuz. Gerçekten size her şeyi öğreten, her şeyi gösteren bir din. Duyduğum en güzel sözlerden bir tanesi; ‘Cennet annelerin ayaklarının altındadır’ sözü. Bu kadar güzel sözler ve bu cevap her şeyi açıklıyor zaten.”