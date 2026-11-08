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8 KASIM 2026 PAZAR - YIL: 57

Özüne dönmek (Tüketim çılgınlığına karşı Slow Food hareketi)

M. Said ÇATALKAYA
08 Kasım 2026, Pazar
Rakamlara bakınca insanın içi sızlıyor: Tabağımıza gelmesi gereken gıdanın neredeyse beşte biri daha tadına bile bakılmadan çöpü boyluyor.

Yıllık ziyan edilen gıda miktarı milyar tonları buldu bile. İşin kırılma noktası ise 1986’da Carlo Petrini ve arkadaşlarının Roma’da bir fast-food şirketinin açılmasına tepki olarak sokaklara dökülmesine dayanıyor. Ama öyle gürültü patırtıyla değil; protestoculara kendi elleriyle yaptıkları taze makarnaları dağıtarak...

O gün bir tabak sıcak makarnayla başlayan tepki, zamanla bütün dünyaya yayılan “Slow Food” hareketine dönüştü. Protestocuların gıdalarla ilgili derdi gayet net iki kelimeydi: İyi ve adil olması. Yediğin şey toprağı kirletmesin ve emek veren insan görmezden gelinmesin. Hızlı yemeye karşı yavaşlığı, tek tip gıdaya karşı da yerli ürünleri ortaya koydular.

Fast- food kafası hayatımıza girdi gireli sadece damak tadımız bozulmadı. Toprağı pestilini çıkarana kadar yorduk.

Üreticiyle aramızdaki o insanî bağı da koparıp attık. Yılın 365 günü market rafında taze gibi duran sebzeler, binlerce kilometre öteden tırlarla taşınan meyveler... Sanayi tipi üretim bir yandan doğayı tüketirken, diğer yandan önümüze koyduğu yemeği kimliksizleştiriyor. Slow Food hareketi, toprağı koruduğu kadar alanla satanı da yeniden irtibatlandırıyor. İşin arka planı olan, tabağın hikayesine dikkatleri çekiyor. Bizde de bu şuur yayılıyor son zamanlarda.

Küçük üreticiye omuz veriliyor, köylü pazarları canlanıyor. Gıda sadece karın doyurmak değildir ki; kültürdür, kimliktir, yarındır.

Yerel üretimi savunanlar hayatı yavaşlatmıyor, anlamlandırıyor. Son dönemde memlekette bir dönüşüm var. Diplomasını almış, şehirde yıllarca koşturmuş, hatta iyi olan işini gücünü bırakmış gençler topraklarına dönüyor. Biri zeytinliğe giriyor, diğeri arıcılık yapıyor, öbürü buğday ekiyor...

Hepsini bir noktada buluşturan dert aynı: Şehrin o anlamsız koşturmacasından kaçıp toprağa kavuşmak. Kolay mı? Kesinlikle değil. Malı satacak pazar bulmak dert, girdiler pahalı, bazen dağ başında tek başınasın... Ama kiminle konuşsanız laf dönüp dolaşıp aynı yere geliyor: “En azından burada yaşadığımı hissediyorum.”

Slow Food başlangıçta bir yemek hareketiydi belki ama zamanla tam bir yaşam felsefesine dönüştü. Bizde de toprağa dönen gençler bu halkanın birer parçası gibi. Yavaşlamak geride kalmak demek değildir. Aksine, herkesin anlamsızca koştuğu yerde durup etrafa bakabilmektir.

En nihayetinde karar bizim: Bu anlamsız hıza teslim olmak mı, hayatı hissederek yürümek mi?

(Genç Yorum dergisi, Kasım 2026 sayısından alınmıştır.)

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