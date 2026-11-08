Cumhuriyet; tâ ezelden,
Başlamış da gelip gider.
Bütün güzellik Güzel’den,
Başlamış da gelip gider.
Anlasaydık bu iş böyle,
Uğraşmazdık çok heyheyle,
Bir olmuş da şehir köyle,
Başlamış da gelip gider.
Ebubekir, Ömer, Osman,
Cumhurbaşkanıydı yaman,
Zulme vermediler aman,
Başlamış da gelip gider.
Hazret-i Ali bak önde,
Hizmet vermiş zorlu günde,
Hazret-i Hasan ki dünde,
Başlamış da gelip gider.
Saltanat devri gelende,
Vardır yaşayıp, ölende,
Hürriyet bayrağı önde,
Başlamış da gelip gider.
Bilinir de, bilinir de,
İnsanlık ki düşmüş derde,
Doğruyu arasam nerde,
Başlamış da gelip gider.
Gel yorulma gel birâder,
İsimler değişik gider,
Ömrümüz olmaya heder,
Başlamış da gelip gider.
İyi bil kardeş iyi bil,
Kötülüğü semtinden sil,
Aranan gün kötü değil,
Başlamış da gelip gider.
Ceyhûnî eksikler dolu,
Nur arıyor Anadolu,
Kıvranıyor sağı, solu,
Başlamış da gelip gider.
CEYHÛNÎ
(Mustafa AVCU)