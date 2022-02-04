214 yola kar engeli

Yurdun büyük kesiminde soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Yoğun kar sebebiyle 214 yol ulaşıma kapandı. Kapalı yolları açmak için karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Kar yağışı ve tipi bazı bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oluyor. Sivas Sivas genelinde 190 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, kapalı yolların açılması için 93 araç ve 136 personelle çalışmalarını sürdürüyor. Yol açma çalışmasında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakalar dolayısıyla gelen ihbarlara öncelik veriliyor. Erzincan Kar ve tipi dolayısıyla Çayırlı’da 2, Kemaliye’de 2, Otlukbeli’de 1, Refahiye’de 16 ve Tercan’da 3 ve olmak üzere toplam da 24 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresi 6 greyder, 2 dozer, 5 kepçe, 2 bıçaklı kamyon ve 7 ekiple kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor

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