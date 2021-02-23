4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı. AA

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