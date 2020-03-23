Ada mimozası seferberliği

Adalar Kaymakamı Dr. Ayhan ada mimozasının tescillenmesi için çalışmalara başlandığını kaydetti.

Her yıl bahar aylarında Adalar’da izinsiz ve ağaçlara zarar verecek şekilde mimoza toplanmasına karşı birleşen Adalılar ve kamu kuruluşları mimozaların korunması için yeni girişimlerde bulundu.

Konuyla ilgili bilgi veren Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan, Adalar'ın simgesi mimozaların tescillenmesi için çalışma başlattıklarını anlattı.

Mimozaların satışına karşı olmadıklarını belirten Ayhan, bu işin ağaçlara zarar vermeden, usulüne uygun ve denetim altında yapılmasını istediklerini kaydetti.

Bunun için de Büyükada’da bir çiçek mezatı kurmayı ve mimozaların ehil kişiler tarafından, usulüne uygun olarak budanıp bu mezatta satılmasını planladıklarını kaydeden Mustafa Ayhan, izinsiz bir şekilde insanlarının evinin bahçelerinden ağaçları kesip götürmenin bir asayiş problemi olduğunu, alacakları önlemlerle bunun önüne geçileceğini aktardı.

"Ada mimozasının bir değere dönüşmesi için çalışmalara başladık"

Ayhan, mimozaların adaların gelişim ve güzelleşmesine katkıda bulunacak bir değere dönüşmesi için belediye, esnaf ve adalı gönüllülerle çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

Bu arada Adalar’ı ziyaret eden turistlere mimozaların koparılmamasıyla ilgili bilgilendirici broşür dağıtan gönüllüler de Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve yetkililerle toplantı yaptı.

Gönüllüler kısa vadede Adalar’da ve iskelelerde bilgilendirici afişlerin yer almasını isterken, Mimoza Çalıştayı düzenlenmesini talep etti.

Adalı gönüllüler belediye yönetimiyle yaptıkları toplantıda uzun dönemde Adalar'daki mimoza envanterinin çıkarılıp takibinin yapılması, adalı bahçıvanlara sertifikalı mimoza üretimi, budama ve kesim eğitimi verilmesini de talep etti.

Mimoza Festivali talebi

Sertifikalı, tescilli ada mimozlarının satışı için bir yer oluşturulması, çiçek kooperatiflerinin mimoza teminini mezattan karşılamasını da isteyen gönüllüler, Mimoza Festivali tertip edilmesi için de işbirliğine hazır olduklarını kaydetti.