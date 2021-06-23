Akdeniz büyük tehdit altında

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), Akdeniz sularının aşırı ısınması sebebiyle balıkçılık, turizm ve ekosistemin büyük tehlike altında olduğunu bildirdi.

WWF’in, iklim değişikliğinin Akdeniz üzerindeki etkilerini konu alan araştırmasına göre dünya üzerinde hiçbir deniz, Akdeniz kadar hızlı ısınmıyor. İlgili rapor, Akdeniz’de sıcaklığın, diğer denizlere oranla yüzde 20 daha hızlı arttığını ortaya koydu. Vakıf, yaşanan iklim krizinin daha şimdiden Akdeniz’deki bazı önemli ekosistemleri, tekrar iyileşmeyecek şekilde tahrip ettiğini bildirdi. Havanın ve deniz suyunun aşırı oranda ısınması sebebiyle yosunların da azalmasına ve kaybolmasına dikkat çekilen raporda, bunun sonucu olarak kıyıların korunaksız kaldığı ve bu durumun da sahildeki kentleri tehlikeye attığı vurgulandı. WWF, 2030 yılına dek Akdeniz’in yüzde 30’unun etkili bir biçimde koruma altına alınması gerektiğini de duyurdu. DW’deki habere göre WWF Almanya’nın denizleri koruma birimi sorumlusu Heike Vesper, “İklim krizi daha şimdiden Akdeniz’i hissedilir ölçüde etkiliyor. İklim krizinin etkileri, zaten aşırı avlanma, kirlilik, plastik atıklar ve gemi trafiği nedeniyle stres altında olan bu denizi çok zorluyor. Bu stres yoğunluğu bir süre sonra baş edilemeyecek bir hal alacak” ifadelerini kullandı.