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2 MAYIS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Bakan Selçuk: Kişisel bilgilerinizi paylaşmayın

02 Mayıs 2020, Cumartesi 12:20
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, vatandaşlara Kısa Çalışma Ödeneği gibi başvurularında, İŞKUR resmi hesapları dışında hiçbir e-posta ve SMS'e itibar etmemeleri uyarısında bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Kısa Çalışma Ödeneği başta olmak üzere sunulan hizmetleri suistimal etmek suretiyle kişisel bilgileri talep ederek kötü amaçlı kullanan kişi ve web sitelerine karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. 

Selçuk, açıklamasında, "Kısa çalışma başvuru ve ödeme sürecinde vatandaşlarımız, kişisel güvenlikleri için kendilerine İŞKUR resmi hesapları dışında gelen hiçbir e-posta ve SMS’e itibar etmesinler. Kişisel bilgilerini resmi kaynaklar dışında 3. kişilerle paylaşmasınlar." uyarısını yaptı.

Siber dolandırıcıların Bakanlık ve İŞKUR'un adlarını, logolarını taklit edebileceğine, sahte SMS'ler, sosyal medya reklamları, internet siteleri ve e-postalar ile vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirmeye çalışabileceğine dikkati çeken Selçuk, şunları kaydetti:

"Kişisel kimlik bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın. Sadece 'www.turkiye.gov.tr', 'www.iskur.gov.tr' ve 'www.ailevecalisma.gov.tr' gibi resmi bağlantılardan bilgi alarak işlemlerinizi bu web siteleri üzerinden gerçekleştirin. Bakanlığımız ve İŞKUR tarafından yapılan bilgilendirmeler dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyin."

AA

Etiketler: Bakan Selçuk, kişisel bilgi
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