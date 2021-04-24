"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 NİSAN 2021 PAZAR - YIL: 52

'Başarısızlığın kabul edilmesi gerekiyor'

24 Nisan 2021, Cumartesi 23:20
Mart ayı başında yayınlanan Corona virüsü risk haritasında, düşük riskli olan Doğu ve Güneydoğu’daki 13 ilde durum tersine döndü. TTB Üyesi Halis Yerlikaya, “Şu ana kadar gidilen süreçte başarısız olunduğunun kabul edilmesi gerekiyor” dedi.

Koronavirüsü salgını tedbirlerinde kademeli normalleşmenin başladığı Mart ayında vak’a sayılarında umutlandıran düşüşler yaşandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan risk haritasında Mart ayı başında Diyarbakır, Van, Şırnak, Siirt, Hakkâri, Mardin, Şanlıurfa’nın aralarında bulunduğu 13 il, düşük riski sembolize eden mavi renkle işaretlendi. Durum Mart ayı ortalarına kadar benzer seyir izledi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 13-19 Mart tarihleri arasında 100 bindeki vak’a oranı Diyarbakır’da 18,78, Van’da 27,41, Şanlıurfa’da 18,30, Mardin’de 17,08, Şırnak’ta ise 8,18 oldu. Ancak bu tablo bir ayda olumsuz yönde değişti. Yüz bindeki vaka oranları yüzde 600’e varan artışlar gösterdi. 10-16 Nisan tarihlerinde 100 bindeki vak’a oranları Diyarbakır’da 117,36, Van’da 89,02, Şanlıurfa’da 91,01, Mardin’de 93,83 Şırnak’ta ise 47,60 olarak kayıtlara geçti.

En az vak’a Şırnak’ta

Türkiye’de vak’a sayısı en az olan şehirler Batman, Siirt ve Şırnak’tı. Batman ve Siirt bu rekoru günler sonra Şırnak’a bıraktı. Haftalarca risk haritasında mavi renkte kalan Şırnak’ta da durum değişmeye başladı. Şehir hâlâ Türkiye’nin en az vak’a sayısına sahip şehri olsa da risk arttı. Yüz bindeki vak’a oranı 10-16 Nisan verilerine göre, bir ayda yüzde 500 oranında arttı.

Kaygılıyız

Artışın en fazla olduğu iller arasında Diyarbakır da ilk sıralarda yer alıyor. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Halis Yerlikaya’ya göre bu tablo sürpriz değil. VOA Türkçe’ye konuşan Yerlikaya, vak’alar azaldığı için hastanelerde kapanan servislerin yeniden açıldığını söyledi. Yerlikaya, “Şu anda açıklanan veriler üzerinden bakıldığında Diyarbakır’da yüz binde 117 gibi bir rakam ile karşı karşıyız. Ağrı’da, Bingöl’de, Muş’ta bu sayının çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Ağrı’da 300’ün üzerinde olduğunu biliyoruz. Hem bölge illerinde hem Diyarbakır’da çok ciddî bir artışla karşı karşıyayız. Bu artış hastanelere de yansımış durumda. Yoğun bakımlarda çok ciddî bir hasta artışı var. Geçen yaz ayları gibi bir tabloyla karşı karşıya değiliz, ama açıkçası kaygılıyız” dedi. Yaşamın salgının seyrine göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini savunan Yerlikaya şunları söyledi: “Şu ana kadar gidilen süreçte başarısız olunduğunun kabul edilmesi gerekiyor. Zorunlu alanlar dışında çarkların durması, toplu ulaşımın buna uygun düzenlenmesi, yoksul kesimlere yönelik gerekli sosyal desteğin sağlanması, toplumsal hareketliliğin engellenmesi gerekiyor”

Etiketler: başarısızlık
Okunma Sayısı: 243
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Basın kartı tartışması büyüyor

    “Merkez Bankası şeffaf olmayacak”

    'Başarısızlığın kabul edilmesi gerekiyor'

    Aşıların sadece % 0,3’ü yoksul ülkelere gitti

    'Soygunun siyasi ayağı var mı?'

    Ramazan’ı, faaliyetlerle çocuklarına anlatıyorlar

    'Acılarımız istismar edilmesin'

    Müzakereleri durdurma adımı

    Son 24 saatte 40 bin 539 vaka daha

    Biden, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak niteledi

    60 bin Filistinli cumayı Aksa’da kıldı

    Yahudi yerleşimciler Filistinlilere saldırdı

    Ukrayna sınırından çekilmeye başladılar

    Öğrencisi derse girmeyen öğretmenin ücreti kesilecek

    Veresiye defterindeki borçlar böyle ödeniyor

    ABD, askeri teçhizatlarını Afganistan'dan çıkarıyor

    Barajlar son 1 yılın en yüksek seviyesinde

    Myanmar'daki protestolarda ölü sayısı artıyor

    Gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi

    ABD'de Johnson and Johnson aşısının kullanımına devam edilecek

    En Çok Okunanlar

    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Bir devir bitti, artık Nurlar konuşacak!
    Genel

    Basın kartı tartışması büyüyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Prof. Dr. Ali Özek: Gazalî gibi Üstadın da üslûbu etkileyicidir
    Misbah ERATİLLA

    Komiser Abdurrahman Akgün’ün vicdanı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cenk ÇALIK

    Neden tuzla başlamalı ve bitirmeliyiz?
    Adnan NACİR

    Kripthosuncuk
    M. Fahri UTKAN

    Ne zaman duâ edilmeli?
    Ahmet BATTAL

    Acemi esnafa nüfuz ticareti
    Risale-i Nur'dan

    Oruç ve zekâtı terkle gelen musîbet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.