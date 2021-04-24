'Başarısızlığın kabul edilmesi gerekiyor'

Mart ayı başında yayınlanan Corona virüsü risk haritasında, düşük riskli olan Doğu ve Güneydoğu’daki 13 ilde durum tersine döndü. TTB Üyesi Halis Yerlikaya, “Şu ana kadar gidilen süreçte başarısız olunduğunun kabul edilmesi gerekiyor” dedi.

Koronavirüsü salgını tedbirlerinde kademeli normalleşmenin başladığı Mart ayında vak’a sayılarında umutlandıran düşüşler yaşandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan risk haritasında Mart ayı başında Diyarbakır, Van, Şırnak, Siirt, Hakkâri, Mardin, Şanlıurfa’nın aralarında bulunduğu 13 il, düşük riski sembolize eden mavi renkle işaretlendi. Durum Mart ayı ortalarına kadar benzer seyir izledi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 13-19 Mart tarihleri arasında 100 bindeki vak’a oranı Diyarbakır’da 18,78, Van’da 27,41, Şanlıurfa’da 18,30, Mardin’de 17,08, Şırnak’ta ise 8,18 oldu. Ancak bu tablo bir ayda olumsuz yönde değişti. Yüz bindeki vaka oranları yüzde 600’e varan artışlar gösterdi. 10-16 Nisan tarihlerinde 100 bindeki vak’a oranları Diyarbakır’da 117,36, Van’da 89,02, Şanlıurfa’da 91,01, Mardin’de 93,83 Şırnak’ta ise 47,60 olarak kayıtlara geçti.

En az vak’a Şırnak’ta

Türkiye’de vak’a sayısı en az olan şehirler Batman, Siirt ve Şırnak’tı. Batman ve Siirt bu rekoru günler sonra Şırnak’a bıraktı. Haftalarca risk haritasında mavi renkte kalan Şırnak’ta da durum değişmeye başladı. Şehir hâlâ Türkiye’nin en az vak’a sayısına sahip şehri olsa da risk arttı. Yüz bindeki vak’a oranı 10-16 Nisan verilerine göre, bir ayda yüzde 500 oranında arttı.

Kaygılıyız

Artışın en fazla olduğu iller arasında Diyarbakır da ilk sıralarda yer alıyor. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Halis Yerlikaya’ya göre bu tablo sürpriz değil. VOA Türkçe’ye konuşan Yerlikaya, vak’alar azaldığı için hastanelerde kapanan servislerin yeniden açıldığını söyledi. Yerlikaya, “Şu anda açıklanan veriler üzerinden bakıldığında Diyarbakır’da yüz binde 117 gibi bir rakam ile karşı karşıyız. Ağrı’da, Bingöl’de, Muş’ta bu sayının çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Ağrı’da 300’ün üzerinde olduğunu biliyoruz. Hem bölge illerinde hem Diyarbakır’da çok ciddî bir artışla karşı karşıyayız. Bu artış hastanelere de yansımış durumda. Yoğun bakımlarda çok ciddî bir hasta artışı var. Geçen yaz ayları gibi bir tabloyla karşı karşıya değiliz, ama açıkçası kaygılıyız” dedi. Yaşamın salgının seyrine göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini savunan Yerlikaya şunları söyledi: “Şu ana kadar gidilen süreçte başarısız olunduğunun kabul edilmesi gerekiyor. Zorunlu alanlar dışında çarkların durması, toplu ulaşımın buna uygun düzenlenmesi, yoksul kesimlere yönelik gerekli sosyal desteğin sağlanması, toplumsal hareketliliğin engellenmesi gerekiyor”