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Batı Karadeniz için 'kırmızı', Ankara için 'sarı' kodlu yağış uyarısı

26 Haziran 2022, Pazar 23:00
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Şahin Şahbaz, Batı Karadeniz'de devam eden yağışların yarın etkisini arttırmasını beklediklerini belirterek, bu nedenle, "kırmızı" renkli uyarı yayınlandıklarını bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Şahin Şahbaz, Türkiye'yi etkisi altına alan yağışlarla ilgili bilgi verdi.

Yurdun kuzeyinin, özellikle Karadeniz'in soğuk havanın etkisi altında olduğunu belirten Şahin Şahbaz, bugün Batı Karadeniz için Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde "turuncu" renkli uyarı yayınladıklarını söyledi.

Şahin Şahbaz, "Batı Karadeniz'deki yağışın yarın etkisini arttırmasını bekliyoruz. Bu nedenle Düzce'nin doğusundan, Sinop'un batısına kadar sahil kesiminde, Karabük çevrelerinde yağışların aşırı olmasını beklediğimiz için kırmızı renkli uyarı yayınlandık." dedi.

Hava Tahmin Uzmanı Şahbaz, Marmara'nın doğusu için "sarı", Sakarya çevreleri için de "turuncu" renkli uyarı yayınladıklarını kaydetti.

İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Ankara'nın şehir merkezi dahil, şehrin kuzeydoğusu, Kırıkkale ve Yozgat'ın kuzey kesimleri ağırlıklı olmak üzere il genelinde ve Sivas'ın kuzeybatısında yağışların yerel olarak kuvvetli olmasını beklediklerini aktaran Şahbaz, Samsun genelinde ve özellikle iç kesimlerinde de kuvvetli ve çok kuvvetli yağışların olacağını bildirdi.

Şahin Şahbaz, "Tokat, Amasya ve Çorum çevrelerinde de yine çok kuvvetli ve yer yer şiddetli derecede yağış beklentimiz dahilinde yağış olacak. Kuvvetli yağışlar bu gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayacak, Batı Karadeniz'de yarın geceye kadar etkisini devam ettirmesi bekliyoruz. Karadeniz önündeki alçak basınç merkezi yerini koruyacak. Bu nedenle özellikle yurdumuzun kuzey ve iç kesimlerinde yağışların hafta sonuna kadar devam etmesini bekliyoruz. Batı Karadeniz'deki yağışlar salı ve çarşamba günü kuvvetli olacak." diye konuştu.

"Kırmızı alarm", hasar verecek bir olayın yaşanma riskinin yüksek olduğunu bildiriyor

Batı Karadeniz'in birkaç gündür kuvvetli yağış aldığını ve bazı yerlerde heyelanların olduğunu belirten Şahbaz, şöyle devam etti:

"Batı Karadeniz'de maalesef sel, heyelan riski oldukça yüksek. Bu nedenle kırmızı renkli uyarı yayınladık. Yer yer metrekareye 100 kilogramın üzerinde olabilecek derecede aşırı yağış beklentimiz var. Yarın, 24 saat içinde 200 kilogram yağışın üzerine çıkan yerler olabilir Batı Karadeniz'de. Oldukça şiddetli yağışlar bekliyoruz. Kırmızı alarmın amacı, hasar verecek bir olayın yaşanma riskinin yüksek olduğu bildirmektir. Vatandaşların Meteorolojinin uyarılarını takip etmelerini istiyoruz."

Ankara için uyarı kodu "sarı"

Ankara'da geçen haftaki yağışların yarın da etkili olacağını öngördüklerini dile getiren Şahbaz, "Ankara'nın şehir merkezi, kuzey ve doğu ilçelerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor. Ankara için uyarı kodumuz 'sarı' renkli. Yani metrekareye 20 ila 50 kilogram arasında yağış düşen yerler olacaktır, özellikle de Ankara'nın kuzey doğusunda." ifadesini kullandı.

Şahin Şahbaz, hafta sonunda başlayan sıcaklık düşüşünün, hafta başında da devam edeceğini, sıcaklığın hafta boyunca mevsim normallerinin altında seyredeceğini öngördüklerini aktardı.

Hava Tahmin Uzmanı Şahin Şahbaz​​​​​​​, perşembe gününden itibaren Karadeniz üzerindeki yağışlı havanın, yurdun kuzeydoğusuna doğru etkisini azaltacağını, hafta sonundan itibaren yağışlı ve soğuk havanın yurdu terk edebileceğini söyledi.

Bartın'da engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan son verilere göre Batı Karadeniz Bölgesinde süren sağanağın etkisini artırarak devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, olası sel ve su baskınına karşı il genelinde kamu kurum ve kuruşlarında çalışan engelli ve hamile kamu personelinin yarın idari izinli sayılmalarına karar verildiği aktarıldı.

AA

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