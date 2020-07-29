Bayram trafiğine dikkat

Son 5 yıldaki Kurban Bayramı tatillerinde yaşanan trafik kazalarının tahmin edilemeyecek boyutta olduğunu ve Kurban Bayramı’nın bu yıl trafik kazalarının sıcakların yoğun olduğu Temmuz ayında gerçekleştiğine işaret eden Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, “Sürücüler hem kendi can güvenliği için hem de sevdiklerinin can güvenliği için trafik kurallarına ve hız limitine harfiyen uymalı. Uzun yola çıkacak vatandaşlarımız araçlarının yola hazır olduğunu kontrol ederek bakımlarını muhakkak yaptırmalı. Vatandaşların aldığı tedbirlerin yanında emniyet ekipleri de gerekli tedbirleri alarak denetimlerini sıklaştırmalı” dedi.

AHMET TERZİ - ANKARA

Sık sık mola verilmeli

Apaydın, “Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’ndaki pandemi kısıtlamaları dolayısıyla memleketlerine gidemeyen vatandaşlarımızın büyük bir kısmı bu bayram sevdiklerini görmek ve hasret gidermek için yollara düşecek. Sıcaklarda asfalt erimelerine karşı dikkat edilmeli, yol yapım çalışmaları göz önünde bulundurulmalı ve sık sık mola verilerek dinlenilmelidir. Her bayram sevdiklerimize kavuşma umuduyla yola çıkıp duyduğumuz trafik kazası haberleri sebebiyle mutluluğumuzu tam yaşamıyoruz. Trafik kazalarının yaşanmasının birinci ve en önemli nedeni aracın hızını trafiğe göre ayarlayamamaktan kaynaklanıyor. Küçük gibi görünen detayların hayat kurtaracağını unutmayalım” dedi.

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‘Uyku düzeni’ tavsiyesi



Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği Genel Başkanı ve Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği uzmanı Vural Fidan, trafikte tecrübe kadar dikkatin de önemli olduğunu söyledi. Fidan, “Yeteri kadar uykuyu alamadığımızda kişinin hem dikkati hem refleksleriyle ilgili düzensizlik söz konusu oluyor. Sürücülerin uyku sürecine seyahat öncesinde dikkat etmesi gerekiyor. Uzun yolculuklarda 2-3 saatte bir en az 15 dakikalık mola verilmesi gerekiyor. Molalarda küçük bir yürüyüşün ardından kafeinli bir içecek kullanmaları gerekiyor.” Eskişehir – aa

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Otoyollar ücretsiz



Kurban Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan geçişler ile belediyelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmî Gazete’de yayımlandı. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 30 Temmuz Perşembe günü saat 00.00’dan başlayarak 4 Ağustos Salı günü saat 07.00’a kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişlerde ücret alınmayacak. 31 Temmuz Cuma günü saat 00.00’dan başlayarak 3 Ağustos Pazartesi günü saat 24.00’a kadar, Başkentray ve Marmaray seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak. Ankara – aa