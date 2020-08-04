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5 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Betonlaşma 'denizanaları'nı arttırıyor

04 Ağustos 2020, Salı 17:00
Denizanaları üremek için sert zeminlere ihtiyaç duyuyorlar. Kıyıları dolgu ve beton yaptıkça üreme alanları artıyor.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Nur Eda Topçu Eryalçın, son yıllarda Türkiye’deki denizlerde, denizanası sayısının arttığını belirtirken, “Kıyıların yapılaşması ise denizanasının üremesinin artmasına neden oluyor. Denizanaları üremek için sert zeminlere ihtiyaç duyuyorlar. Kıyıları dolgu ve beton yaptıkça üreme alanları artıyor” dedi. Doç. Dr. Eryalçın, yaptığı açıklamada, denizanalarının Türkiye’deki deniz kıyılarının tamamında görüldüğünü belirtti. Türlerine göre denizanalarının görüldüğü yerlerin farklılık gösterdiğini belirten Eryalçın, “Karadeniz ve Marmara Denizi’nde genelde ay denizanası görülüyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında ise daha farklı türlere rastlıyoruz. Özellikle son zamanlarda bizi endişelendiren ve bazıları zehirli olan türlere daha çok Akdeniz kıyılarında rastlıyoruz.” dedi.      

İKLİM DEĞİŞİMİ BÜYÜK ETKEN

Eryalçın, son yıllarda Akdeniz ve Karadeniz’de denizanası sayısında yoğunluk olduğuna dikkati çekerek,  “Farklı denizanalarına da rastlama hızı arttı. Küresel iklim değişikliği nedeniyle Akdeniz’de yüzey suyu sıcaklıklarında artış var. Sıcaklık artışı özellikle yabancı tropik türlerin işine yarıyor. Bu durum Süveyş Kanalı’ndan gelen lesepsiyen dediğimiz denizanalarının artmasına avantaj sağlıyor. Ayrıca çokeskiden beri devam eden besin ağında değişimler var. Bu da denizanalarınınsayısını artırıyor. Dünyada aşırı avcılık var. Küçük balıkları denizden avladıkça aynı besini tüketen deniz analarına gün doğuyor. Bu endişe verici bir durum. Çünkü bazıları çok yakıcı özelliğe sahip” şekliinde konuştu.

Kıyılar betonlaştıkça sayıları artıyor

Eryalçın, ayrıca, “Kıyıların yapılaşması ise denizanasının üremesinin artmasına neden oluyor. Denizanaları üremek için sert zeminlere ihtiyaç duyuyorlar. Kıyıları dolgu ve beton yaptıkça üreme alanları artıyor. İstanbul Boğazı’nda şu anda çok sayıda üreme yeri var. Bu nedenle Boğaz’da çok sayıda ay denizanası türünü görüyoruz” dedi.

AA

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