Bornova'da Yeni Asya rüzgarı

İzmir’in Bornova ilçesinde Yeni Asya Neşriyat yayınları vasıtasıyla Risale-i Nurlar’ı tanıtmak için kurulan stand büyük ilgi gördü.

İzmir’in üniversite beldesi olan Bornova İlçesinde Yeni Asya Neşriyat yayınlarını tanıtmak için Cumhuriyet meydanına stand kuruldu. Ödemiş İlçesindeki Yeni Asya okuyucularının gönderdiği beş koli promosyon kitaplar ve tanıtım için dağıtılan günlük Yeni Asya Gazetesi, öğrenci ve vatandaşlardan ilgi gördü. Cumhuriyet meydanından gelip geçenlere, Yeni Asya Neşriyat’ın kitaplarından; Hastalar Risalesi, Taziye Risalesi, Risalet-i Ahmediye, Küçük Sözler, Münacat, Yirmi Üçüncü Söz ve Hürriyet -Adalet-Meşveret kitaplarından hediye edildi.

Risale-i Nurları ulaştırmaya devam edeceğiz

Ayrıca meydana çıkan caddelerin üzerindeki esnaf dükkânlarına da gazete ve kitaplardan tanıtım için dağıtım yapıldı. Tanıtım çalışmalarını yürüten Muharrem Okur, “Yeni Asya Gazetesi ve yayınları vasıtasıyla Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’ni ve onun Kur’ân tefsiri olan Risale-i Nurlar’ı ve onlardaki yüksek hakikatleri insanlarımıza ulaştırmaya gayret ediyoruz. Bu tarz çalışmalarımız İzmir’in diğer semtlerinde de devam edecek” dedi.

Bornova - Yeni Asya

Salih SÜTÇÜOĞLU