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9 ARALIK 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Bu kış ılık ve yağışlı geçecek

09 Aralık 2023, Cumartesi 11:00
Türkiye yağışlı hava etkisi altına girdi. Uzmanlar, bu kış hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olacağını ve bu ayların bol yağışlı geçeceğini söylüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Başkanı Yüksel Yağan, aralık, ocak ve şubat aylarında beklenen hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak, üç aylık periyotta hava sıcaklığı ve yağışlarla ilgili meteorolojik değerlendirmeler yaptıklarını dile getiren Yağan, “Bu değerlendirmelerimize göre hava sıcaklıklarının, aralık, ocak ve şubat aylarında yurdumuz genelinde mevsim normallerinin biraz üzerinde olacağını tahmin ediyoruz. Ancak bu iç kesimlerde biraz daha fazla hissedilecek. Mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde bir durum söz konusu olacak.” dedi.

Yağan, kışın yağış açısından geçen yıllara göre biraz daha şanslı olunacağını vurgulayarak, “Geçtiğimiz hafta ve bu hafta gibi ülkemizi yağışlı sistemlerin ziyaret edeceğini tahmin ediyoruz. Geçtiğimiz yıllara nazaran aralık ayında biraz daha az olmak üzere ocak ve şubat aylarında yağış yönünden daha şanslı olunacağını değerlendiriyoruz.” diye konuştu.

Yağışların Doğu Anadolu’da, iç kesimlerde ve yüksek kotlu illerde kar, düşük kotlu ve sahil illerinde yağmur olarak görüleceğini belirten Yağan, “Bu sene yağış yönünden geçtiğimiz yıllara nazaran biraz daha iyi bir kış geçireceğiz. Mevsim normallerinden daha ılık bir kış olacak.” tahmininde bulundu.

“Meteoroloji hesaplarını takip edin”

Yağan, sosyal medyada “sorumsuz” bir şekilde “kar yağacak, kuvvetli meteorolojik hadiseler gerçekleşecek” yönünde paylaşımlar yapıldığını belirterek, genel müdürlük olarak, en uygun zamanda doğru ve gerekli tahminleri ve meteorolojik uyarıları yaptıklarını vurguladı. Sosyal medyada “yanıltıcı” uyarılarda bulunanların, “yanıldık” deyip, hesaplarını kapatabildiğini belirten Yağan, şunları kaydetti: “Bizim öyle bir açıklama yapmamız ya da sosyal medya hesabımızı kapatmak gibi bir durumumuz söz konusu değil. Vatandaşlarımız bilsinler ki biz sosyal medyanın bütün platformlarında varız. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarını takip etmeleri kendi faydaları açısından son derece önemli. Özellikle bu kuvvetli meteorolojik hadiselerin ardı ardına yaşandığı kasım ayının son günlerinde.”

AA

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