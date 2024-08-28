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28 AĞUSTOS 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Bu sene pek bir kazanç beklemiyoruz

28 Ağustos 2024, Çarşamba 16:25
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yer fıstığı hasadı başladı. Fıstık hasadından yüzlerinin gülmeyeceğini ifade eden çiftçiler, ne yapacaklarını bilmediklerini söylediler.

Çiftçi Harun Sırık, “Bir çiftçi olarak kendim 315 dönüm yer fıstığı ekiyoruz. Geçen seneki maliyetlere göre aşağı fiyatta. Girdiler pahalı aşırı derecede yine mısırda olduğu gibi. Bu sene de beklentimizin altında, tüccarlar fiyat olarak yüzümüzü güldürmüyor” diye konuştu. Çiftçi Ahmet Üzer ise “Bu sene hasatlarımızda yer fıstığının hasadına başladık ama fiyat olarak pek durum iyi değil. Şöyle maliyetlerimizi kurtarmıyor. Yaptığımız iş bizi kurtarmıyor. Bu sene nasıl olacak? Ne olacak? Hepimiz şüphedeyiz çiftçiler olarak. Bu sene pek bir tadımız yok işin açığı. Mazot yüksek, maliyet yüksek, işçi maliyeti yüksek. Bu sene pek bir kazanç beklemiyoruz” ifadesini kullandı.

Osmaniye - anka

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