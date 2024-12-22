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22 ARALIK 2024 PAZAR - YIL: 55

Bursa’nın 48 günlük suyu kaldı

22 Aralık 2024, Pazar 17:00
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, hiç yağış olmaması hâlinde barajlarda kente 48 gün yetecek içme suyu kaldığını bildirdi.

Su tasarrufu çağrılarının şehirde karşılık bulduğunu anlatan Bozbey, “Daha önce suyumuz azaldığında yaklaşık 42 günlük suyumuz varken Bursalıları tasarrufa davet etmiştim. Gerçekten Bursalılarla gurur duydum. İnanılmaz tasarruf gördüm, o anlamda teşekkür ederim. Güven olduğu zaman Bursalılar destekliyor, buna şahitlik eden biriyim. Şu an itibarıyla 48 günlük suyumuz var.” diye konuştu.

Haber Merkezi

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