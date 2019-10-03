Cezaevi’nde hafız oldu

Konya’da cezaevinde 15 ayda Kur’ân-ı Kerîm’i ezberleyen 29 yaşındaki hükümlü Abdülkadir Geylani Tekgöz, 13 mahkûmun daha hafızlığa başlamasını sağladı.
Merkez Meram ilçesinde yaşayan Abdülkadir Geylani Tekgöz, 2015’te işlediği suçtan ötürü tutuklanarak girdiği Konya E Tipi Kapalı Cezaevi’nde maneviyata yöneldi. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü proje kapsamında açılan kursa başvuran Tekgöz, cezaevi vaizlerinden kısa sürede Kur’ân-ı Kerîm’i öğrendi.
Aradığı huzur ve mutluluğu maneviyatta bulan Tekgöz, 12 yıl 6 ay ceza aldığı karar duruşmasından döndüğü gün, hafız olmaya karar verdi. Düzenli çalışmasıyla 15 ayda hafızlığını tamamlayan Abdülkadir Geylani Tekgöz, düzenlenen icazet töreninde sarık ve cübbesini giydi. Kur’ân-ı Kerîm’le adeta yeniden doğduğunu anlatan Tekgöz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Cezaevine girinceye kadarki hayatım maneviyattan uzaktı. Burada Rabbimizi bulunca ve O’nu tanıyınca hayatın ne kadar güzel olduğunu anladım. Hafızlığa başlayınca şunu anladım; 25 yaşına kadar ölü gibi yaşamışım.”
AA