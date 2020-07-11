CHP, havai fişek satışının yasaklanması için kanun teklifi verdi

CHP, havai fişek satışının yasaklanması için Meclis Başkanlığı'na kanun teklifi verdi.

Sakarya'da meydana gelen iki havai fişek faciasının ardından, çok sayıda ilde havai fişek kullanımı yasaklanmıştı. CHP'den de havai fişeklerle ilgili Meclis'te bir adım atıldı. CHP, havai fişek satışının yasaklanması için Meclis Başkanlığı'na kanun teklifi verdi. Sakarya'daki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 7 kişi vefat etmişti. Fabrikadaki malzemelerin imhası için yapılan çalışma sırasında yaşanan ikinci faciada ise 3 jandarma personeli şehit olmuş, 12 kişi yaralanmıştı. NTV

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