Çocuklar doyasıya eğlendi

Bingöl merkez Ilıcalar beldesinde çocuklar karın keyfini kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklarla çıkardı.

Ilıcalar beldesine bağlı Elmalı köyünde karın kapattığı köy yolunu kayak pistine dönüştüren çocuklar kızakla kayarak doyasıya eğlendi.

Daha hızlı kayabilmek için tahtadan yaptıkları kızakların ayaklarına plastik su boruları takan çocukların mutluluğu renkli görüntüler oluşturdu.

Kayarken zaman zaman zor anlar yaşayan çocukların her şeye rağmen bu eğlenceden vazgeçmediği görüldü.

Çocukların kızak keyfine zaman zaman köydeki gençler ve diğer yetişkinler de katıldı.

Çocuklardan Ahmet Kan, kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklarla köydeki tepeden aşağı doğru kaydıklarını ve çok eğlendiklerini söyledi.

İsa Kına ise babasının yaptığı kızakla kaydığını, arkadaşlarıyla çok eğlendiklerini belirtti.

Kına, "Kar geç yağdı ama yine de çok mutluyuz." dedi.

Oğlu ile kızakla kayan baba Salih Satı, yarıyıl tatili nedeniyle çocukları ile kayarak eğlenceli vakit geçirdiklerini ifade etti.