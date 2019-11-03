Dalaman 3,7 ile sallandı

Akdeniz’de merkez üssü Muğla’nın Dalaman ilçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Akdeniz’de Muğla’nın Dalaman ilçesinin 23.32 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 07.18’de meydana geldi. Yerin 7.07 kilometre derinliğinde olan deprem, Dalaman’da da hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı. NTV

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