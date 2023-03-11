Depremzede öğrenciler için “Sosyal Market”

Amasya’da ilkokul öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından kente gelen öğrenciler için okullarında “Sosyal Market” oluşturdu.
Bahçeleriçi Şehit Recep Gülen İlkokulu öğrencileri, okullarındaki depremzede öğrencilere destek olmak için öğretmenlerinin yardımıyla ihtiyaç malzemeleri hazırladı. Öğrencilerin aileleriyle aldıkları ürünler, okullarında oluşturulan sosyal markete yerleştirildi. Yiyecek, içecek ve kişisel bakım ürünlerinden oluşturulan “Sosyal Market” depremzede öğrenci ve velilerin hizmetine sunuldu.
AA