Düzce'den acı haber: Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen sel felaketinde bir kişi daha vefat etti, ölenlerin sayısı ikiye yükseldi. Dördü çocuk beş kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

İlçeye bağlı Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık alanda bulunan cansız bedenin, 53 yaşındaki Cengiz Töngel'e ait olduğu tespit edildi. Töngel'in önceki gün cesedi bulunan 42 yaşındaki Fatma Töngel'in eşi olduğu öğrenildi. İl Özel İdaresi, AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerinin karadan ve havadan yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarında şu ana dek 227 kişi kurtarıldı. 205 personelin görev aldığı çalışmalara, 38 araç, 3 amfibik araç, 8 bot, 13 köpek ve 3 helikopter ve 1 uçak destek veriyor. Felakette çok sayıda ev ve araç kullanılamaz hale geldi. Afetten etkilenen köylerde yaşayanların başlıca sorunlarından biri temiz içme suyu sıkıntısı. 17 ve 18 Temmuz gecesi etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması sonrasında birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), itfaiye, yol bakım, destek hizmetleri, Hamidiye AŞ ve Su Altı Arama Kurtarma Ekibinden oluşan toplam 49 personel ile 27 araç ve iş makinesinden oluşan ekibi Düzce'ye yardım eli uzattı. Euronews Türkçe

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