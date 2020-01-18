"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 OCAK 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

Eczanelerde ilaç kıtlığı yaşanıyor

18 Ocak 2020, Cumartesi 09:58
Eczacılar, şubat ayında yapılacak zam öncesi firmaların depolara ilaç akışını kestiğini, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da suni bir kıtlık yaşandığını belirtiyor.

Kanserden tansiyona, diyabetten gribe kadar çok önemli hastalıklarda kullanılanlar da dahil yüzlerce ilaç eczanelerde ve depolarda bulunamıyor. Özellikle domuz gribi ve uyuz salgınının yaygınlaştığı bu dönemde vatandaş ilaç bulmak için ilçe ilçe dolaşıyor.

ENFLASYON VE KUR ARTIŞI İLAÇ AKIŞINI YAVAŞLATIYOR 

Mehtap Özcan Ertürk’ün Sözcü‘de yer alan haberine göre, Sağlık Bakanlığı Fiyat Değerlendirme Komisyonu, her yılın ilk 45 gününde ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan dönemsel avro kuru değerini güncelliyor. Bu nedenle özellikle enflasyonun arttığı, döviz kurlarının yükseldiği son yıllarda firmalar kasım ayı itibarıyla eczanelere ve depolara ilaç akışını yavaşlatmaya başladı. İlaçta yüzde 60 oranında dışa bağımlılık nedeniyle kurdaki dalgalanmalardan etkilenen firmalar zam beklentisi nedeniyle piyasaya vermeleri gereken ilaçları ellerinde tutuyor. 2018’de yaşanan kur krizi nedeniyle 2019 Şubat ayında ilaç fiyatlarını belirleyen kur değerini yüzde 26.4 oranı ile rekor zam yapıldı. Zammın ardından Avro kuru şirketler için 3.40 liradan sabitlendi. 2018’de ortalama Avro kuru ise 5.68 TL seviyesindeydi. 2019’da ise ortalama Avro kuru 6.35 seviyesindeydi. Bu yıl da en az yüzde 20 fiyat artışı bekleniyor.

‘İLAÇLAR ZAM ÖNCESİ YOKA GİRİYOR’  

Yılda bir kez şubat ayında ilaç fiyatlarında güncellemeye giden Sağlık Bakanlığı’nın bu uygulamasını eleştiren İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, “Her yıl şubat ayında zam yapılacağı bilindiği için tarih yaklaştıkça kasım, aralık, ocak aylarında ilaçlar yoka giriyor. Şubatta Avro kuru belirlenmesinin ardından zam oranı belli olunca ilaçların hepsi piyasaya çıkıyor. Zam oranından hemen sonra ilaç akışının başlaması aslında kıtlığın suni olduğunu gösteriyor” dedi.

Etiketler: eczane, ilaç, kıtlık
Okunma Sayısı: 287
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Somali'de bombalı saldırı: Yaralılar arasında Türkler de var

    Kılıçdaroğlu: Hangi demokrasiden bahsediyoruz?

    Kıbrıs yönetimi Türkiye’yi kınadı

    Rusya İdlib'e saldırdı: 4 sivil öldü

    Irak'tan 'yabancı askerleri çıkarma kararı' ile ilgili açıklama

    İdlib'deki ateşkes kısa sürdü

    AB, Türkiye’ye yapılacak katılım öncesi yardımı yüzde 75 kısma kararı aldı

    İtalya: Türkiye ile ilişkilerimiz sağlam ve mükemmel

    Erdoğan'dan Libya açıklaması

    Aralık ayında patlayıcı maddelere bağlı 267 saldırı yaşandı

    Erdoğan yarın Berlin'e gidecek

    Hafter'in Sözcüsü Türkiye'yi tehdit etti

    'En çok beğenilen siyasetçi' anketi yapıldı

    Rabia Naz Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı

    FBI: Suudi Arabistan, suç işleyen vatandaşlarını Amerika'dan kaçırıyor

    Trump, Hamaney'e yüklendi

    Eczanelerde ilaç kıtlığı yaşanıyor

    Pompeo: İran’a önleyici saldırılar düşünüyorduk

    Adalet sistemi yaralandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Adalet sistemi yaralandı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Veziroğlu’dan Bediüzzaman’a
    Ahmet BATTAL

    Faiz meselelerinde ana noktalar
    Cevher İLHAN

    “Kanal muamması”nın içyüzü
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Kader ve cüz-î ihtiyârî niçin var?
    Genel

    'En çok beğenilen siyasetçi' anketi yapıldı
    Genel

    Gelecekte ‘iş’ler değişiyor
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Bediüzzaman’ın şehid akraba ve talebeleri
    Faruk ÇAKIR

    Eğitim dert taşıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.