Edirne'de simide zam kabul görmedi

Edirne Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (EDESOB) Başkanı Kemal Cingöz, esnafın simide yüksek zam istediğini, vatandaşın alım gücünü düşünerek zam yapmadıklarını söyledi.

Cingöz, “Bu ülkede 10 bin lira emekli maaşı alan insanlar var. Nasıl olacak? Onun için reddettik. Ankara fiyatlarının bile üstünde istediler. Ankara’da simide 15 TL fiyat verildi. Ticaret Bakan Yardımcısı, Ankara Simitçiler Odası Başkanı’nı çağırdı. Tekrar 10 liraya fiyatı geri çektiler” dedi. EDESOB Başkanı Cingöz, açıklamasında, esnafın simide Ankara’dan daha fazla zam talebinde bulunduğunu, vatandaşın alım gücünün az olmasından dolayı simide zam yapmadıklarını dile getirdi. AA

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