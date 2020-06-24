Esenyurt'ta çalışmalar tamamlandı

İstanbul Esenyurt'ta yoğun yağış nedeniyle oluşan su baskınında hasar gören ev ve iş yerlerinde su tahliyesi ile çamur temizleme çalışmaları tamamlandı.

İstanbul Valiliği: Hasar tespit çalışmaları başladı İtfaiye ekipleri pompa ve vidanjörlerle yaptığı tahliye işlemlerinin ardından bölgeden ayrıldı. Belediyeye ait araçlar sokakları yıkadı. Ev ve iş yerleri zarar gören vatandaşlar, çamur içinde kalan eşyalarını dışarı çıkardı. Hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bölgede, polis ekiplerinin güvenlik amaçlı bekleyişi sürüyor. AA

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